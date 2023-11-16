Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Японская компания KG Motors представила одноместный электромобиль по цене 6600 долларов
Японская компания KG Motors выводит на новый уровень концепцию kei cars, т.е. небольших автомобилей, предназначенных в основном для городского использования, представляя одноместный электромобиль.

реклама

KG Motors

Японская компания KG Motors выводит на новый уровень концепцию kei cars, т.е. небольших автомобилей, предназначенных в основном для городского использования, представляя одноместный электромобиль. По словам основателя и генерального директора KG Motors Кусуноки Кадзунари, который черпал вдохновение в североамериканских стартапах, он хотел привнести тот же дух автомобильного предпринимательства в Японию, где на рынке доминируют несколько крупных автопроизводителей.

реклама

Первый электромобиль KG Motors, несмотря на свои небольшие размеры, несомненно, привлекает внимание. Предназначенный для использования в городе, он развивает максимальную скорость 60 км/ч (37 миль/ч) и имеет одно сиденье с центральным расположением двигателя. Автомобиль сочетает в себе передовые и устаревшие технологии. Например, для комфорта водителя он оснащен кондиционером, а окна имеют ручной привод. Окно водителя и боковое окно легко доступны благодаря центральной трансмиссии и заднему расположению аккумуляторного блока.

KG Motors

Электродвигатель мощностью 5 кВт выдает менее семи лошадиных сил, что, казалось бы, не так уж и много, но такая низкая мощность помогает аккумулятору проехать на одной зарядке приличные 100 км (62 мили). Зарядка занимает около пяти часов от стандартной бытовой розетки переменного тока напряжением 100 В.

Кусуноки черпал вдохновение в исследованиях, посвященных использованию автомобилей, которые показали, что около 70% владельцев автомобилей в Японии говорят, что в будние дни они ездят одни, а в выходные эта цифра снижается примерно до 50%. Это говорит о том, что для большинства поездок многоместный автомобиль - излишество. Хотя одноместный автомобиль не может полностью заменить потребность в более крупном транспортном средстве, семьи могут заменить свой второй полноразмерный автомобиль таким маленьким, если им не нужно возить детей в школу.

KG Motors

Небольшие размеры автомобиля могут не понравиться некоторым, но цена, безусловно, привлекательна. KG Motors планирует продавать автомобиль по цене 1 млн. иен (около 6600 долл.), что отчасти объясняется эффективной конструкцией автомобиля, включающей симметричные компоненты, позволяющие уменьшить количество необходимых пресс-форм и оснастки. Эта концепция схожа с концепцией Citroën Ami, в котором для снижения затрат используются идентичные передние и задние кузовные панели и стеклянные элементы.

В 2024 году KG Motors планирует провести всесторонние испытания для доработки конструкции, а начало производства запланировано на 2025 год. Японское дорожное законодательство позволяет легально эксплуатировать эти компактные и эффективные автомобили, а аналогичные законы в Северной Америке открыли нишу для малогабаритных транспортных средств, разрешенных к эксплуатации. Однако до сих пор существуют нормативные барьеры, которые не позволяют многим небольшим стартапам выйти на рынок.

Было бы вам удобно ездить на одноместном электромобиле? Я бы с удовольствием!
Пишите свой ответ в комментариях ниже!



рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#автомобили #япония #kg motors #кей-кар #милилитражки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владельцы BMW и Mercedes жалуются на блокирование машин, ввезенных по параллельному импорту
Xiaomi показала свой первый электрический автомобиль – первый взгляд на новенький Xiaomi SU7
Прототип миниатюрного электрического грузовика представила компания TELO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
13
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
4
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
9
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
3
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
5
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Создатели World of Tanks перечислили Украине более $1 млн., собранных с внутриигровых транзакций
7
PNY установила сразу два вентилятора на новые PCIe Gen 5 SSD серии CS3150
3
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
1

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
13
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
34
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
20

Сейчас обсуждают

perfect_genius
23:49
Странно, неужели враг не может изучить останки Ланцета? Много же их лежит там.
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
Vito Vago
23:47
Гинеколог ЕС в своём репертуаре! Из никудышного гинеколога выросла ворюга (маски во время covid-19) + трата денег ЕС на войну...
Финляндия закроет 4 пункта пересечения границы с Россией, чтобы остановить мигрантов
KoRnEr
23:46
Если со скидкой то годно, а так ни особо
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
FelsheR-BAN100712
23:28
надо в калду с танчиками а не в циферки
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
Даниил Лавкрафт
23:28
При чём тут ИИ?
ИИ Илона Маска среди всех языковых моделей уступает только ChatGPT-4
Сергей Беляк
23:14
Можно взять RX 5600xt. Это чуть урезанная 5700, тянет все, покупал в прошлом году за 9 тыс
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
Дима Маликов
23:10
Почти сосед. Я кстати возле пивзавода живу
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
REY_B_
22:58
Радар бы ему, с АФАР... Но он стоит как иной самолёт.
Истребитель Су-35С будет усовершенствован с учётом опыта его применения в СВО
32Влад32
22:57
Опять из-за чьего то раздолбайства. Раньше говорили: беда России - дураки и дороги. Дорогами пытаются заниматься с некоторым успехом. Дураки так всегда были и будут. А вот с раздолбайством надо бороть...
В Астрахани при обрушении части пятиэтажки погиб человек, спасены 200 жильцов
REY_B_
22:56
Вообще-то Россию никто не обвинял. - По европейским законам Россия не обязана сдерживать мигрантов. Мнения европейцев пока ещё никто не спрашивал. А мнения политиков, как лай собак, ветер уносит.
Финляндия закроет 4 пункта пересечения границы с Россией, чтобы остановить мигрантов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем