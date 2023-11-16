Японская компания KG Motors выводит на новый уровень концепцию kei cars, т.е. небольших автомобилей, предназначенных в основном для городского использования, представляя одноместный электромобиль.

KG Motors

Японская компания KG Motors выводит на новый уровень концепцию kei cars, т.е. небольших автомобилей, предназначенных в основном для городского использования, представляя одноместный электромобиль. По словам основателя и генерального директора KG Motors Кусуноки Кадзунари, который черпал вдохновение в североамериканских стартапах, он хотел привнести тот же дух автомобильного предпринимательства в Японию, где на рынке доминируют несколько крупных автопроизводителей.

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Первый электромобиль KG Motors, несмотря на свои небольшие размеры, несомненно, привлекает внимание. Предназначенный для использования в городе, он развивает максимальную скорость 60 км/ч (37 миль/ч) и имеет одно сиденье с центральным расположением двигателя. Автомобиль сочетает в себе передовые и устаревшие технологии. Например, для комфорта водителя он оснащен кондиционером, а окна имеют ручной привод. Окно водителя и боковое окно легко доступны благодаря центральной трансмиссии и заднему расположению аккумуляторного блока.

KG Motors

Электродвигатель мощностью 5 кВт выдает менее семи лошадиных сил, что, казалось бы, не так уж и много, но такая низкая мощность помогает аккумулятору проехать на одной зарядке приличные 100 км (62 мили). Зарядка занимает около пяти часов от стандартной бытовой розетки переменного тока напряжением 100 В.

Кусуноки черпал вдохновение в исследованиях, посвященных использованию автомобилей, которые показали, что около 70% владельцев автомобилей в Японии говорят, что в будние дни они ездят одни, а в выходные эта цифра снижается примерно до 50%. Это говорит о том, что для большинства поездок многоместный автомобиль - излишество. Хотя одноместный автомобиль не может полностью заменить потребность в более крупном транспортном средстве, семьи могут заменить свой второй полноразмерный автомобиль таким маленьким, если им не нужно возить детей в школу.

KG Motors

Небольшие размеры автомобиля могут не понравиться некоторым, но цена, безусловно, привлекательна. KG Motors планирует продавать автомобиль по цене 1 млн. иен (около 6600 долл.), что отчасти объясняется эффективной конструкцией автомобиля, включающей симметричные компоненты, позволяющие уменьшить количество необходимых пресс-форм и оснастки. Эта концепция схожа с концепцией Citroën Ami, в котором для снижения затрат используются идентичные передние и задние кузовные панели и стеклянные элементы.

В 2024 году KG Motors планирует провести всесторонние испытания для доработки конструкции, а начало производства запланировано на 2025 год. Японское дорожное законодательство позволяет легально эксплуатировать эти компактные и эффективные автомобили, а аналогичные законы в Северной Америке открыли нишу для малогабаритных транспортных средств, разрешенных к эксплуатации. Однако до сих пор существуют нормативные барьеры, которые не позволяют многим небольшим стартапам выйти на рынок.

Было бы вам удобно ездить на одноместном электромобиле? Я бы с удовольствием!

Пишите свой ответ в комментариях ниже!









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