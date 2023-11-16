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Apple Music Classical, музыкальное приложение компании, ориентированное только на классическую музыку, достигло версии 1.1, и в ней появилась новая важная функция: Приложение теперь доступно для iPad.
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Версия Apple Music Classical для iPad не обладает какими-либо выдающимися новыми возможностями, но сам факт того, что теперь приложение можно использовать на большом дисплее iPad, делает его достойным загрузки для владельцев iPad.
Apple Music Classical содержит биографии композиторов, а также подробные описания произведений.
Приложение Apple Music Classical, выпущенное в марте 2023 года в качестве бесплатной загрузки для подписчиков Apple Music, очень похоже на Apple Music. В нем нет дополнительного контента, но основное внимание уделяется классической музыке: курируемые плейлисты, биографии композиторов, подробные описания классических произведений и поиск, оптимизированный для классической музыки.