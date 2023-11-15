Согласно опубликованным в понедельник данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, социальная медиа-платформа Дональда Трампа Truth Social потеряла в этом году десятки миллионов долларов

Коллаж

Согласно опубликованным в понедельник данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, социальная медиа-платформа Дональда Трампа Truth Social потеряла в этом году десятки миллионов долларов. Чистый убыток Truth Social за первые шесть месяцев текущего года составил почти 23 млн. долл. по сравнению с прибылью в размере почти 29 млн. долл. за аналогичный период 2022 года.

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Эти данные содержатся в заявлении о ценных бумагах, поданном компанией Digital World Acquisition Corp, которая планирует объединиться с владельцем Truth Social - Trump Media and Technology Group (TMTG). Слияние откладывается из-за неудач и юридических проблем со стороны Министерства юстиции и регулятора ценных бумаг США. Теперь Digital World обратилась к инвесторам с просьбой продлить срок сделки с Truth Social.

В опубликованных в понедельник документах независимая бухгалтерская фирма TMTG указала, что отрицательные денежные потоки и повторяющиеся убытки означают "существенные сомнения" в финансовом положении компании.

В документах были указаны риски, с которыми сталкивается TMTG: "Если Truth Social не сможет найти и сохранить последователей или достаточную аудиторию, если будут развиваться неблагоприятные тенденции на платформах социальных сетей в целом или если президент Трамп перестанет уделять значительное время Truth Social, это негативно скажется на бизнесе TMTG".

Однако Девин Нунес, генеральный директор TMTG, сохранил оптимистичный настрой и назвал подачу заявки "монументальной вехой" на пути к завершению слияния, сообщает CNBC.

"Мы надеемся на сотрудничество с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы завершить эту сделку как можно быстрее", - сказал он.

Трамп объявил о создании Truth Social после того, как ему было запрещено пользоваться X, бывшим Twitter, и другими социальными сетями за сообщения, которые, по его мнению, подстрекали к насилию в связи с нападением на Капитолий США 6 января.

В то время Трамп заявил, что платформа была создана для того, чтобы "противостоять тирании Больших Технологий". Хотя аккаунт X бывшего президента был восстановлен, он сохранил эксклюзивное право первым размещать сообщения на Truth Social.

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Однако Truth Social имеет трудности с привлечением пользователей. По данным Forbes, в октябре у Трампа было всего 6,44 млн. подписчиков на Truth Social. На момент приостановки его аккаунта в Twitter у него было более 88 млн. подписчиков.