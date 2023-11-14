Правительство Непала запретило приложение TikTok из-за его пагубного влияния на непальское общество

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Правительство Непала запретило приложение TikTok из-за его пагубного влияния на непальское общество.

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По словам Рехи Шармы, министра связи и информационных технологий Непала, контент, распространяемый в приложении, нарушает "социальную гармонию, структуру семьи и семейные отношения".

"Решение о запрете было принято сегодня, и в настоящее время соответствующие органы занимаются решением технических вопросов", - сказала Шарма.

Пока неясно, когда 2,2 млн. пользователей TikTok в Непале потеряют доступ к китайскому приложению.

Хотя запрет в Непале вряд ли окажет серьезное влияние на приложение, насчитывающее более 1 млрд. пользователей по всему миру, он является еще одним признаком растущего глобального давления на владельца компании Bytedance.

В 2020 году Индия запретила TikTok и 58 других китайских приложений в интересах "суверенитета и целостности" страны в связи с геополитической напряженностью. Тем временем законодатели США, Канады, Европы, Новой Зеландии и Тайваня также приняли меры по ограничению доступа к TikTok, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В США власти некоторых штатов и федеральные чиновники ввели полный запрет на установку приложения на государственные устройства, чтобы предотвратить потенциальный доступ китайских властей к секретной информации.

На международном уровне озабоченность вызывает возможность попадания данных пользователей в руки китайского правительства и его роль в распространении дезинформации. Ряд стран инициировали исследования, чтобы понять, насколько реальна эта угроза.

Компания TikTok отрицает передачу информации китайскому правительству и заявляет, что не будет делать этого, если ее попросят. Однако в соответствии с китайским законодательством власти могут запрашивать доступ к данным, хранящимся в компаниях.

Как сообщает The Kathmandu Post, репрессии против TikTok в Непале последовали за серией жестких мер контроля в отношении других социальных медиаплатформ, о которых было объявлено на прошлой неделе.

Теперь компании, работающие в социальных сетях, должны зарегистрироваться в правительстве, открыть офис и платить налоги в Непале.

Кроме того, для пользователей всех платформ был введен список из 19 пунктов, запрещающий размещение сообщений, содержащих разжигание ненависти, распространение дезинформации или контента, связанного с терроризмом.

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Некоторые журналисты и активисты в стране предупредили, что новые ограничения являются попыткой правительства подавить свободу слова, сообщает The New York Times.