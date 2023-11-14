Известный российский блогер Стас Васильев, более известный как "Ай, как просто!", откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью после удаления его YouTube-канала.

Стас Ай, Как Просто!/Rutube



Известный российский блогер Стас Васильев, более известный как "Ай, как просто!", откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью после удаления его YouTube-канала. В интервью проекту "Киберэтика", видео которого доступно на платформе Rutube, блогер признался, что он начал злоупотреблять спиртными напитками ежедневно.

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По его словам, он даже достиг того, что употреблял по бутылке виски объемом 0,7 литра в день, а позже добавил к этому еще одну бутылку вина. Блогер также поделился, что в период своей плохой физической формы обратился к неврологу, который назначил ему лекарства, совместимые с которыми было нельзя употреблять алкоголь.

Стас Васильев подчеркнул, что удаление его YouTube-канала было для него большой потерей, так как он закладывал в него много энергии и время. Благодаря своему каналу он добился значительного успеха и зарабатывал неплохо. Он даже отметил, что стоимость интеграции на его канале составляла миллион рублей, а также отдельно выплачивал семь миллионов рублей за рекламу.

Однако Стас Васильев смог преодолеть сложные времена после удаления YouTube-канала. После некоторого времени он стал ведущим программы "Стас LIVE" на канале "Соловьев LIVE". Но в конце прошлого года, блогер объявил о прекращении сотрудничества из-за выгорания и желания сконцентрироваться на других творческих проектах.

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Стас Васильев яркий пример того, как сложности в жизни могут повлиять на человека и вызвать зависимости. Однако он также демонстрирует силу воли и способность преодолевать препятствия с целью восстановления и достижения новых высот в творчестве.