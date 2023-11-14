Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил оптимистический прогноз относительно выручки резидентов Фонда "Сколково" в 2023 году

Фото Владимира Смирнова / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил оптимистический прогноз относительно выручки резидентов Фонда "Сколково" в 2023 году. На заседании попечительского совета организации он заявил, что ожидается превышение отметки в 500 млрд рублей. Этот показатель говорит о значительном росте в сравнении с прошлым годом, когда выручка составила 350 млрд рублей.

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Основной фактор, который способствует росту выручки резидентов, - это активное развитие и привлечение новых технологических компаний в Фонд "Сколково". Медведев отметил, что в стране уже наблюдается опережающий рост промышленного кластера, что свидетельствует о его значительном потенциале и перспективах развития.

Дополнительно Медведев отметил важную роль участников "Сколково" в программе импортозамещения, которая активно реализуется в различных отраслях экономики. Это подтверждает, что участие в Фонде "Сколково" не только способствует росту выручки компаний, но и является важным механизмом поддержки стратегических национальных проектов.

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Прогноз Медведева о выручке резидентов Фонда "Сколково" в 2023 году свидетельствует о положительных тенденциях и динамике в развитии высокотехнологичного сектора экономики России. Это подтверждает важность и эффективность работы самого Фонда, его способности создавать условия для роста и привлечения предпринимательства, инноваций и технологического развития.