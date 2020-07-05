В лабораторных условиях достигнута плотность данных в 256 терабит на квадратный дюйм
Исследователи из Европы открыли молекулярный переключатель, размером около 5 квадратных нанометров, который имеет потенциал для использования в качестве элементарной ячейки для хранения информации, например, в жёстких дисках.
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Интересно, что достигаемая плотность записи при этом в 100 раз выше чем у современных жёстких дисков и достигает примерно 256 терабит на квадратный дюйм.
Это даже слегка выше чем у экспериментальных "ледяных" HDD, охлаждённых до температуры -213 ° C. Но, несмотря на то что описываемое в данной статье устройство способно работать даже при комнатной температуре, учёные уточняют, что это лишь один из шагов который приближает нас к воплощению молекулярной электроники.
Учёные, при этом, оптимистично отмечают, что химия позволяет создавать молекулы в огромных количествах и с атомной точностью, что позволяет ожидать что у молекулярной электроники весьма светлое будущее.
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