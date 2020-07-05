Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исследователи из Европы открыли молекулярный переключатель, размером около 5 квадратных нанометров, который имеет потенциал для использования в качестве элементарной ячейки для хранения информации, например, в жёстких дисках.

реклама

Интересно, что достигаемая плотность записи при этом в 100 раз выше чем у современных жёстких дисков и достигает примерно 256 терабит на квадратный дюйм.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Это даже слегка выше чем у экспериментальных "ледяных" HDD, охлаждённых до температуры -213 ° C. Но, несмотря на то что описываемое в данной статье устройство способно работать даже при комнатной температуре, учёные уточняют, что это лишь один из шагов который приближает нас к воплощению молекулярной электроники.

Учёные, при этом, оптимистично отмечают, что химия позволяет создавать молекулы в огромных количествах и с атомной точностью, что позволяет ожидать что у молекулярной электроники весьма светлое будущее.