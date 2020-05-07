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Предлагаю вам оценить эксперименты инди-разработчика, с задействованием трассировки лучей для отражений и теней, в игровом процессе.

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Выглядит это примерно так :

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На скриншоте может оно и выглядит не столь впечатляющим, но видео не оставит вас равнодушным - думаю, что многие глядя на него, уже предвкушают тотальный ray tracing в играх недалёкого будущего.

К сожалению, современное использование технологии DXR имеет ряд существенных ограничений на текущем RTX оборудовании, не позволяющее масштабно задействовать всю фантазию художников и дизайнеров в текущих много полигональных AAA проектах.

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Но, несомненно, с приходом Ampere и Hopper ситуация будет меняться в лучшую сторону.

Видео вы можете просмотреть по ссылке.