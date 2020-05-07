Инди разработчики тестируют игровой процесс с использованием трассировки лучей
Предлагаю вам оценить эксперименты инди-разработчика, с задействованием трассировки лучей для отражений и теней, в игровом процессе.
рекламаВыглядит это примерно так :
рекламаНа скриншоте может оно и выглядит не столь впечатляющим, но видео не оставит вас равнодушным - думаю, что многие глядя на него, уже предвкушают тотальный ray tracing в играх недалёкого будущего.
К сожалению, современное использование технологии DXR имеет ряд существенных ограничений на текущем RTX оборудовании, не позволяющее масштабно задействовать всю фантазию художников и дизайнеров в текущих много полигональных AAA проектах.
рекламаНо, несомненно, с приходом Ampere и Hopper ситуация будет меняться в лучшую сторону.
Видео вы можете просмотреть по ссылке.
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