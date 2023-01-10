Знаменитый симулятор фермы Stardew Valley радует пользователей разных платформ. Сборки для Android и iOS тоже имеются. О них и речь — мобильные версии хита получили крупный апдейт. Теперь фанаты могут оценить версию 1.5 на своих смартфонах и планшетах. Нового контента действительно много.
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Stardew Valley 1.5 уже должна быть в магазинах Google Play и App Store. Если у кого не появилась, нужно немного подождать.
Обновление для поклонников Android и iOS важное. На персональных компьютерах Stardew Valley 1.5 вышла еще в конце 2020 года. С новыми областями для исследования, тонкими настройками и кучей прочих сюрпризов. К сожалению, тогда мобильным геймерам ничего перечисленного не досталось.
Сейчас историческая справедливость восстановлена. Создатели игры извинились за долгую задержку. Они объяснили ее полным переписыванием мобильной Stardew Valley. Игру воссоздали с нуля — сразу до сборки 1.5. Также разработчики обещают скорый релиз апдейта 1.6. Ждать годами не придется.
Увы, переработка не прошла гладко. Геймеры сообщают о неприятных находках — сбоях, проблемах с панелью инструментов и интерфейсом в целом. Однако авторы активно исправляют баги патчами. В ближайшее время ситуация нормализуется.