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Похоже, что Microsoft решила серьезней заняться игровым направление своего огромного бизнеса. На это указывает тот факт, что компания покупает не только лишь одни игровые студии (как, например, Bethesda), но также компании, которые не занимаются разработкой игр.

Через свою учетную запись MSN Esports в Twitter, Microsoft подтвердила многочисленные слухи о приобретении киберспортивной платформы Smash.gg. Теперь эта платформа является частью группы Microsoft Content Services.

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Что еще за платформа такая? Изначально Smash.gg создавалась для поддержки сообщества Super Smash Bros., но впоследствии превратился в одну из наиболее часто используемых платформ, которая предоставляет организационные услуги и поддержку любительских и профессиональных игровых турниров. Сегодня эта платформа поддерживает более 6000 активных организаторов мероприятий по широкому спектру игр, начиная от инициативы Brawlhalla Community Tournament Initiative и заканчивая Bud Light Beer League и EVO. Она также предлагает информацию и руководства по организации турниров, электронной коммерции и сбору средств.

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Комментируя свою покупку, Smash.gg сообщила, что они и дальше будут поддерживать свое сообщество и организаторов турниров, а сотрудничество с Microsoft только расширит возможности киберспортивного сообщества, а также охват и масштаб самой платформы.