На Xbox Series S и Х можно будет поиграть в игры от PlayStation 2 с за счет эмуляции
реклама
Похоже, что библиотека игр для консолей нового поколений Xbox Series S и Х скоро пополнится новыми, то есть старыми играми от PlayStation 2. Однако благодарить за это стоит не Microsoft и Sony, а обычных пользователей. Как такое возможно? Все дело в том, что на Xbox Series S и Series X доступен режим разработчика. Это делает новые приставки отличными машинами для эмуляции, чем и воспользовались энтузиасты.
Ребята с канала Modern Vintage Gamer в новом видео поделились своими успехами в запуске нескольких игр для PlayStation 2, таких, как Jak and Daxter, Silent Hill 2, Okami, God Hand и Klonoa. Все эти игры прекрасно работают на Xbox Series S в режиме разработчика.
Но одними играми от компании Sony дело не обошлось. На прошлой неделе Modern Vintage Gamer уже публиковали видео, демонстрирующее игры от Nintendo GameCube и Wii, которые без проблем запускаются на консоли с помощью эмуляции RetroArch.
реклама
Интересно будет посмотреть на реакцию Microsoft и Sony на такое положение дел.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила