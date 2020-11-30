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Похоже, что библиотека игр для консолей нового поколений Xbox Series S и Х скоро пополнится новыми, то есть старыми играми от PlayStation 2. Однако благодарить за это стоит не Microsoft и Sony, а обычных пользователей. Как такое возможно? Все дело в том, что на Xbox Series S и Series X доступен режим разработчика. Это делает новые приставки отличными машинами для эмуляции, чем и воспользовались энтузиасты.

Ребята с канала Modern Vintage Gamer в новом видео поделились своими успехами в запуске нескольких игр для PlayStation 2, таких, как Jak and Daxter, Silent Hill 2, Okami, God Hand и Klonoa. Все эти игры прекрасно работают на Xbox Series S в режиме разработчика.

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Но одними играми от компании Sony дело не обошлось. На прошлой неделе Modern Vintage Gamer уже публиковали видео, демонстрирующее игры от Nintendo GameCube и Wii, которые без проблем запускаются на консоли с помощью эмуляции RetroArch.

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Интересно будет посмотреть на реакцию Microsoft и Sony на такое положение дел.