Смартфон Xiaomi Redmi K30S может выйти 27 октября 2020 года
Смартфон станет наследником Xiaomi Mi 10T
Исходя из утечек, замеченных на китайском сайте микроблогов Weibo, 27 октября 2020 года компания Xiaomi планирует выпустить смартфон Redmi K30S, который является обновленной версией Xiaomi Mi 10T, поступившего на мировой рынок еще в сентябре этого года. Однако официального подтверждения даты пока нет.
реклама
Согласно информации, предоставленной Digital Chat Station, новый смартфон Xiaomi будет оснащен процессором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, поддерживающим частоту обновления 144 Гц. В телефоне предустановлена ОС Android 10 на базе MIUI 12. Также будет присутствовать боковой сканер отпечатков пальцев, а емкость батареи составит 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.
Для съемки селфи предлагается 20-мегапиксельная камера. В свою очередь основная камера Redmi K30S будет на 64-мегапикселя, а компанию ей составит сверхширокоугольный 13-мегапиксельный объектив и 5-мегапиксельный датчик глубины.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила