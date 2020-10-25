Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исходя из утечек, замеченных на китайском сайте микроблогов Weibo, 27 октября 2020 года компания Xiaomi планирует выпустить смартфон Redmi K30S, который является обновленной версией Xiaomi Mi 10T, поступившего на мировой рынок еще в сентябре этого года. Однако официального подтверждения даты пока нет.

реклама

Согласно информации, предоставленной Digital Chat Station, новый смартфон Xiaomi будет оснащен процессором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, поддерживающим частоту обновления 144 Гц. В телефоне предустановлена ОС Android 10 на базе MIUI 12. Также будет присутствовать боковой сканер отпечатков пальцев, а емкость батареи составит 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Для съемки селфи предлагается 20-мегапиксельная камера. В свою очередь основная камера Redmi K30S будет на 64-мегапикселя, а компанию ей составит сверхширокоугольный 13-мегапиксельный объектив и 5-мегапиксельный датчик глубины.