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Складные смартфоны все еще находятся на стадии разработок и экспериментов. Различные компании экспериментируют с разными дизайнами и технологиями, чтобы в конечном итоге создать удобное в использовании устройство.

Складное устройство Samsung предыдущего поколения, то есть Galaxy Z Fold 2, было весьма успешным, если сравнивать его с предшественниками. Исходя из последних отчетов Samsung, компания уже работает над концепцией следующего поколения своих складных смартфонов – Galaxy Z Fold 3.

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А вот представить, как будет выглядеть новое устройство можно, исходя из патента, поданного Samsung еще в марте 2019 года под названием «Электронное устройство, включая индикатор». Саму документацию Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала только 1 октября 2020 года.

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В качестве основы для патентных изображений Samsung использовала Galaxy Fold. Кстати, производители часто используют для этой цели существующие модели, чтобы показать различия между существующей и новой запатентованной технологией.

В патенте показан Galaxy Z Fold с индикатором на шарнире со светодиодными элементами и почти прозрачной крышкой. Этот светодиодный индикатор возможно будет использован, чтобы информировать пользователя об уведомлениях, входящих вызовах или сообщениях. Другие функции, которые мы, возможно, увидим в Galaxy Z Fold 3, включают улучшенную реализацию UTG (ультратонкое стекло) с поддержкой стилуса и S Pen. Слухи также указывают на наличие встроенной камеры для селфи.

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Будет ли Samsung действительно интегрировать этот индикатор в грядущий Galaxy Z Fold 3 остается неизвестным. Понятное дело, что Samsung постоянно исследует новые возможности для дальнейшего улучшения своего складного смартфона с целью поднятия пользовательского опыта (попутно зарабатывая еще больше денег) на более высокий уровень.