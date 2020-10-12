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AMD готовится приобрести Xilinx , тем самым дав толчок продолжающейся волне консолидации в отрасли.

Согласно Wall Street Journal , компании AMD и Xilinx в настоящее время находятся на завершающем этапе переговоров, и потенциальная сделка должна состоятся уже на этой неделе. Если все пойдет по плану, то AMD выложит за покупку 30 млрд долларов.

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Зачем это AMD? Так как компания Xilinx производит программируемые чипы для беспроводных сетей, то ее приобретение обеспечит AMD прочную точку опоры в отрасли, которая в последнее время сильно оживилась. Сейчас многие операторы вкладывают миллиарды долларов в телекоммуникационную сферу, чтобы расширить зону покрытия беспроводной сети 5G, поэтому AMD также решила не отставать. Именно для расширения этого направления им и нужна Xilinx.

В первую очередь, такой шаг поможет AMD не отставать от своего главного конкурента в лице NVIDIA. Еще в сентябре последняя заключила окончательное соглашение с японским гигантом SoftBank о приобретении ARM за 40 миллиардов долларов.

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Кроме того, приобретение Xilinx также позволит AMD лучше конкурировать и с Intel в сфере обработки данных. Более того, так называемые программируемые пользователем вентильные матрицы (ПЛИС), производимые Xilinx, позволят AMD выйти в быстрорастущий сегмент искусственного интеллекта и сетевых технологий, расширив портфель компании.