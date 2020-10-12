AMD готовится приобрести Xilinx за 30 миллиардов долларов
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AMD готовится приобрести Xilinx, тем самым дав толчок продолжающейся волне консолидации в отрасли.
Согласно Wall Street Journal, компании AMD и Xilinx в настоящее время находятся на завершающем этапе переговоров, и потенциальная сделка должна состоятся уже на этой неделе. Если все пойдет по плану, то AMD выложит за покупку 30 млрд долларов.
Зачем это AMD? Так как компания Xilinx производит программируемые чипы для беспроводных сетей, то ее приобретение обеспечит AMD прочную точку опоры в отрасли, которая в последнее время сильно оживилась. Сейчас многие операторы вкладывают миллиарды долларов в телекоммуникационную сферу, чтобы расширить зону покрытия беспроводной сети 5G, поэтому AMD также решила не отставать. Именно для расширения этого направления им и нужна Xilinx.
В первую очередь, такой шаг поможет AMD не отставать от своего главного конкурента в лице NVIDIA. Еще в сентябре последняя заключила окончательное соглашение с японским гигантом SoftBank о приобретении ARM за 40 миллиардов долларов.
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Кроме того, приобретение Xilinx также позволит AMD лучше конкурировать и с Intel в сфере обработки данных. Более того, так называемые программируемые пользователем вентильные матрицы (ПЛИС), производимые Xilinx, позволят AMD выйти в быстрорастущий сегмент искусственного интеллекта и сетевых технологий, расширив портфель компании.
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