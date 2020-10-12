В линейке смартфонов iPhone 12 не будет дисплеев с частотой 120 Гц
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Уже завтра, 13 октября, компания Apple представит четыре новые модели iPhone 12. Хотя в отношении технических характеристик каждого телефона все еще возникает некоторая путаница, однако в значительной степени подтверждено, что ни одна модель iPhone 12 не получит OLED-экран с частотой 120 Гц. Но не потому, что у компании нет необходимой технологии.
Как утверждает Джон Проссер, Apple хочет увеличить автономную работу каждой модели, поэтому у нее был выбор между более быстрым дисплеем и поддержкой сетей 5G. Как вы уже поняли, компания выбрала второе.
По словам Проссера, отказ от дисплея с частотой 120 Гц позволяет добиться максимально возможного времени автономной работы. Если внедрить в смартфон и поддержку сетей 5G, и высокочастотный дисплей, то заряд батареи будет слишком быстро расходоваться. Еще одна причина по которой Apple выбрала 5G вместо более быстрого дисплея заключается в том, что многие пользователи не будут беспокоиться о более быстром отображении на iPhone, потому, что iOS уже и так обеспечивает плавную работу интерфейса операционной системы.
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