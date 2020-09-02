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Обычно каждый год в сентябре Apple проводит большую презентацию, на которой нам показывают новые iPhone, Apple Watch и некоторые другие новинки. Однако всемирной пандемии такое расписание, видимо, пришлось не по нраву, и она внесла свои коррективы. Это значит, что в этом месяце никакой презентации скорее всего не будет, а выпуск нового iPhone будет отложен до октября 2020 года. Также в этом году компания должна выпустить новый iPad Air, а также доступный iPad 8-го поколения.

Кроме того, ходят слухи о новых продуктах, которые Apple должна представить впервые. Среди них наушники AirPods Studio (конкурент Sony WH-1000XM4), а также наушники с шумоподавлением Bose, цена которых будет около 350 долларов.

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Как нас заверяет Bloomberg, новые продукты, в том числе Apple Watch, компания Apple представит «этой осенью». Также новостное агентство сообщает, что вместе с AirPods Studio будет запущена небольшая колонка HomePod, которая, вероятно, составит конкуренцию колонкам Amazon Echo Dot. Также сообщается, что Apple попросила поставщиков произвести «не менее 75 миллионов iPhone 5G на конец этого года».

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Стоит отметить, что несмотря на пандемию и рецессию, потребительский спрос остается стабильным, а это означает, что у Apple вряд ли возникнут проблемы с продажей своих последних iPhone, а также других продуктов. Согласно источникам Bloomberg, в октябре Apple планирует выпустить «четыре новые модели со скоростями беспроводной связи пятого поколения, другим дизайном и более широким выбором размеров экрана».

Однако наиболее интересным из последних продуктов компании будут не последние iPhone, а новый iPad Air, так как, согласно той же Bloomberg, он должен получит дизайн, как у iPad Pro 2020.