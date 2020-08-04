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Если верить результатам, которыми поделился известный аналитик @TUM_APISAK , то процессор Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake) по однопоточной производительности легко превзойдет AMD Ryzen 7 4800U (Renoir). Что интересно в этих результатах, так это то, что по большей части AMD Ryzen 7 4800U доминирует над Intel Core i7-1165G7 – что, учитывая спецификацию, вполне ожидаемо.

AMD Ryzen 7 4800U представляет собой 7-нм чип с 8 ядрами Zen 2, 16 потоками, базовой тактовой частотой 1,8 ГГц и максимальной – 4,2 ГГц. Между тем Intel Core i7-1165G7 – это новый чип, который, по слухам, будет 10-нм процессором с четырьмя ядрами Willow Cove, восемью потоками, базовой частотой 2,8 ГГц и максимальной – 4,7 ГГц. Понятное дело, что дополнительные ядра и потоки дают преимущество AMD Ryzen 7 4800U.

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Согласно результатам PassMark PerformanceTest, AMD Ryzen 7 4800U получил общий балл 17 552, что немного выше, чем 13 372 баллов у Intel Core i7-1165G7.

Но все эти результаты касаются многопоточной производительности. А вот когда дело доходит до однопоточной, то чип от Intel уже набирает 3273 балла, а чип от Ryzen 7 – 2631 балла. Это довольно существенный разрыв. Здесь, видимо, сказываются более высокие тактовые частоты синего чипа, что и помогает ему преодолеть своего конкурента.

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Хотя эти тесты рисуют интересную картину, к их результатам нужно относиться с осторожностью. Прежде всего, в то время как AMD Ryzen 7 4800U – это чип для ноутбука, который уже есть на рынке, процессор Intel Core i7-1165G7 существует только на бумаге, поэтому мы не знаем, насколько точны спецификации, а исходим только из слухов.

Кроме того, как отмечает Tom's Hardware, размер выборки AMD Ryzen 7 4800U составляет 55, тогда как результаты Intel Core i7-1165G7 взяты только из одной выборки. Это означает, что если с образцом возникла проблема, то это может привести к неточным результатам.

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Тем не менее, такая картина дает нам представление о сильных и слабых сторонах Tiger Lake. Более детальную информацию об этом чипе мы, возможно, узнаем на мероприятии, которое Intel планирует провести 2 сентября 2020 года, где ожидается, что Tiger Lake как раз-таки будет представлен.