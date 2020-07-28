Netflix анонсировал новый сериал по миру «Ведьмака»
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Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич анонсировала его приквел под названием «Ведьмак: Истоки крови». Состоять он будет из шести эпизодов, а его сюжет поведает о событиях, произошедших 1200 лет тому назад, во времена Сопряжения сфер. Если точнее, то нам расскажут историю о первом ведьмаке (есть предположения, что о Весемире, что достаточно спорно), а также о появлении эльфов, монстров и охотников на последних.
Новое шоу возглавит Деклан де Барра, а его продюсером выступит все та же Лорен Шмидт Хиссрич. В роли креативного консультанта выступит пан Анджей Сапковский, что подтверждено Хиссрич в своем Твиттере.
Дата выхода нового сериала пока не определена. Также нет никаких упоминаний о возможных актерах. Единственное, что известно, так это то, что съемки приквела будут происходить в Великобритании.
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