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12 июля 2020 года компания Ubisoft на своем цифровом мероприятии Ubisoft Forward официально анонсировала Far Cry 6. Также нам показали два трейлера игры, ни один из которых не содержит никаких геймплейных элементов.





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С одного из трейлеров можно узнать, что главным антагонистом игры станет президент вымышленного острова Яра Антон Кастильо, роль которого сыграл Джанкарло Эспозито – актер, известный нам по таким сериалам, как «Во все тяжкие», и «Мандалорец». Игроки примерят на себе шкуру Дани Рохаса, который попытается свергнуть президента. Также в трейлере мы видим, как с помощью жестких методов воспитания Антон Кастильо готовит себе в наследники своего сына Диего Кастильо. Возможно, Диего со временем примет сторону главного протагониста игра и поможет тому в борьбе против своего отца.





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Выйдет игра 18 февраля 2021 года (если ее в будущем не перенесут) на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series 8, ПК (Epic и Uplay) и Stadia.