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Новый мод к игре Ведьмак 3: Дикая Охота добавляет огнестрельное оружие

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Ко всеми любимой игре Ведьмак 3 выходили самые разные моды, которыми вносились  изменения, начиная от косметических, заканчивая изменениями в баланс и механику. Теперь же, благодаря новому моду Firearms от пользователя под псевдонимом Roenaxx, Геральт может отстреливать монстров с помощью огнестрельного оружия. 


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Мод предлагает игрокам десять пистолетов кремневого типа с семью различными боеприпасами к ним, которые, в свою очередь, бывают трех разных уровней. Орудия бывают различных размеров и связанны со школами ведьмаков. Свое первое огнестрельное оружие с диаграммой дуэльного пистолета можно получить только с 10 уровня, а следующие – становятся доступными через каждые несколько уровней. 

Как заявляет автор мода, он не хотел превращать игру в шутер от третьего лица, поэтому соблюдал баланс между огнестрельным оружием и мечами Геральта. Также он считает, что старомодные пистолеты, ограниченные в боеприпасах и времени перезарядки, прекрасно вписываются в мир Ведьмака.

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ведьмак 3: дикая охота firearms roenaxx мод к игре ведьмак 3
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Новый мод к игре Ведьмак 3: Дикая Охота добавляет огнестрельное оружие
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