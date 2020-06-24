Новый мод к игре Ведьмак 3: Дикая Охота добавляет огнестрельное оружие
рекламаМод предлагает игрокам десять пистолетов кремневого типа с семью различными боеприпасами к ним, которые, в свою очередь, бывают трех разных уровней. Орудия бывают различных размеров и связанны со школами ведьмаков. Свое первое огнестрельное оружие с диаграммой дуэльного пистолета можно получить только с 10 уровня, а следующие – становятся доступными через каждые несколько уровней.
Как заявляет автор мода, он не хотел превращать игру в шутер от третьего лица, поэтому соблюдал баланс между огнестрельным оружием и мечами Геральта. Также он считает, что старомодные пистолеты, ограниченные в боеприпасах и времени перезарядки, прекрасно вписываются в мир Ведьмака.
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