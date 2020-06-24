Бесплатная раздача GTA V и других игр в Epic Games Store принесла свои результаты
По этому поводу глава Epic Games Store Стив Эллисон сказал, что вокруг еженедельной программы бесплатных игр еще со времени старта площадки им всегда хотелось создать огромное событие, чтобы подарить игрокам по всему миру что-то удивительное; также они решили играть с крупными ставками. С этой целью были приобретены права на четыре самые большие игры в мире для их дальнейшей бесплатной раздачи. Также Эллисон заявил, что в 2020 году произошел огромный рост компании. Партнеры Epic Games Store теперь имеют огромную аудиторию игроков, которым можно продавать свои игры и получать 88 % от дохода, а не только 70%, как это происходит на других платформах.
рекламаХотя показателям Epic Games Store и далеко до аналогичных показателей Steam, однако для разработчиков и издателей такие цифры показывают, что EGS является жизнеспособной площадкой, способной привлечь значительную аудиторию. Стоит признать, что для онлайн-магазина по продажам игр, который существует менее двух лет, это большое достижение.
рекламаВ одном из интервью генеральный директор Epic Тим Суини сказал, что такие магазины, как Humble и GOG на старте хотя и имели большее количество функций, чем EGS, но затем потратили годы, пытаясь достичь хотя бы 1% от количества продаж Steam, в то время как Epic Games Store уже владеет долей рынка в 15%.
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