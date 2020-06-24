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Майская раздача GTA 5 в Epic Games Store вместе с последующими раздачами Civilization 6, Borderlands: The Handsome Collection и Ark: Survival Evolved составили «кампанию по привлечению пользователей», известную как «The Vault». Как сообщает Epic эта кампания имела огромный успех, в результате чего среднее число одновременных пользователей на площадке EGS составило 13 миллионов, а число активных пользователей в месяц превысило 61 миллион.

По этому поводу глава Epic Games Store Стив Эллисон сказал, что вокруг еженедельной программы бесплатных игр еще со времени старта площадки им всегда хотелось создать огромное событие, чтобы подарить игрокам по всему миру что-то удивительное; также они решили играть с крупными ставками. С этой целью были приобретены права на четыре самые большие игры в мире для их дальнейшей бесплатной раздачи. Также Эллисон заявил, что в 2020 году произошел огромный рост компании. Партнеры Epic Games Store теперь имеют огромную аудиторию игроков, которым можно продавать свои игры и получать 88 % от дохода, а не только 70%, как это происходит на других платформах.

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Хотя показателям Epic Games Store и далеко до аналогичных показателей Steam, однако для разработчиков и издателей такие цифры показывают, что EGS является жизнеспособной площадкой, способной привлечь значительную аудиторию. Стоит признать, что для онлайн-магазина по продажам игр, который существует менее двух лет, это большое достижение.

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В одном из интервью генеральный директор Epic Тим Суини сказал, что такие магазины, как Humble и GOG на старте хотя и имели большее количество функций, чем EGS, но затем потратили годы, пытаясь достичь хотя бы 1% от количества продаж Steam, в то время как Epic Games Store уже владеет долей рынка в 15%.