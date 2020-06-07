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Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что в будущем компания откроет витрину для мобильных устройств. При этом, конкретную дату или даже относительные временные рамки этого он не указывает. Все, что Суини сказал, это то, что он и команда Epic хотят в будущем открыть магазин для Android и iOS. Можно предположить, что такое событие произойдет этим летом или в течение следующих нескольких месяцев. Но это только предположение. Также можно догадаться, что новый магазин компании будет похож на официальное приложение Steam на Android.

Вероятно, главная причина, по которой Epic рассматривает планы по переводу магазина игр на Android, заключается в том, что компания наконец запустила Fortnite в магазине Google Play.

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Суини довольно открыто критиковал то, как Google и Apple управляют своими магазинами приложений. И с момента запуска Fortnite на Android, это стало основной причиной того, что Epic обошла Play Store, создав и распространяя собственное приложение для запуска игры на мобильных устройствах.