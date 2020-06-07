Epic Games планирует запустить свой магазин на новых устройствах
Вероятно, главная причина, по которой Epic рассматривает планы по переводу магазина игр на Android, заключается в том, что компания наконец запустила Fortnite в магазине Google Play.
рекламаСуини довольно открыто критиковал то, как Google и Apple управляют своими магазинами приложений. И с момента запуска Fortnite на Android, это стало основной причиной того, что Epic обошла Play Store, создав и распространяя собственное приложение для запуска игры на мобильных устройствах.
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