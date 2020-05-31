Запуск публичной бета-версии Android 11 снова отложили
реклама«Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим мероприятие, которое должно было пройти 3 июня и бета-релиз. Скоро мы вернемся с большей информацией об Android 11».
Как видим, о причине переноса прямо не упоминается. Однако поводом к этому, скорее всего, послужили социальные волнения, охватившие Соединенные Штаты Америки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
рекламаКак бы там ни было, но нам остается только ожидать очередной даты мероприятия, которое уже точно не будут переносить.
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