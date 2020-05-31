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Изначально бета-версию последнего Android 11 планировали показать с 12 по 14 мая на конференции Google I / O. Но из-за всемирной пандемии это мероприятие было отменено. После этого презентацию решили перенести уже на 3 июня и провести в нынче популярном онлайн-формате под названием Android 11: The Beta Launch Show с возможностью задавать вопросы во время прямого эфира. Однако и это шоу фанатам зеленого робота в ближайшем будущем не суждено увидеть, согласно официальному аккаунту разработчиков Android в Twitter.

реклама «Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим мероприятие, которое должно было пройти 3 июня и бета-релиз. Скоро мы вернемся с большей информацией об Android 11».

Как видим, о причине переноса прямо не упоминается. Однако поводом к этому, скорее всего, послужили социальные волнения, охватившие Соединенные Штаты Америки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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Как бы там ни было, но нам остается только ожидать очередной даты мероприятия, которое уже точно не будут переносить.