Следующей бесплатной игрой от Epic Games Store стала Sid Meier's Civilization VI
Огромный спрос на такое «щедрое» предложение привел к тому, что сначала пали сервера EGS, что привело к невозможности зайти на площадку на протяжении 9 часов, а потом уже и пользователи Social Club начали испытывать трудности со входом в онлайн-режим GTA V. Ну и новые читеры тут же подтянулись. Понятное дело, что такое положение дел не понравилось многим фанатам игры, которые тут же начали строчить ей негативные обзоры.
рекламаНо это все уже в прошлом, так как тайной игрой, которую сегодня обещали раскрыть в Epic Games Store стала Sid Meier's Civilization VI Теперь ждем, когда пользователи Steam, по той или иной причине, снова побегут жаловаться дядюшке Гейбу и начнут обваливать ее рейтинг.
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