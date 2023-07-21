Впрочем, могло быть и намного хуже.

Потенциально опасные космические объекты обычно становятся предметом разговоров до факта их непосредственного появления возле Земли, однако недавний случай, похоже, становится исключением: как информирует общественность ресурс TechSpot, несколько дней назад крупный астероид пролетал по соседству с нашей планетой, но об этом факте астрономы узнали лишь спустя два дня.

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что астероид NT1, достигающий 60 метров в поперечнике, 13 июля был весьма близок к Земле, пройдя от нашей планеты на расстоянии около 100 тысяч километров, то есть в 4 раза ближе, чем Луна.

Впрочем, астрономы из обсерватории Атлас, что в Южной Африке, всё же сумели его разглядеть, однако это произошло лишь 15 июля, когда астероид уже улетел восвояси от Земли: по словам учёных, своевременно разглядеть приближение космического объекта помешало Солнце, в ярком сиянии которого и скрывался астероид — похожая ситуация была в 2013 году, когда мир услышал о челябинском метеорите.

Отмечается, что данный космический объект был лишь немногим больше астероида, упавшего в Аризоне более 500 веков тому назад, после падения которого образовался кратер диаметром около 1.2 км, известный как Аризонский.

Впрочем, в обозримом будущем проект Европейского космического агентства под названием NEOMIR должен уберечь Землю от подобных оплошностей — благодаря телескопу, находящемуся между Землёй и Солнцем в первой точке Лагранжа L1, учёные смогут без проблем выявлять приближение потенциально опасных объектов к нашей планете.

К сожалению, есть и не слишком приятная новость: запуск данной миссии запланирован лишь в 2030 году, поэтому в ближайшие несколько лет от повторения подобных инцидентов Земля не застрахована.