Возможно, в обозримом будущем журналисты будут и вовсе не нужны.

Сервисы и инструменты, использующие возможности искусственного интеллекта, всё плотнее входят в нашу реальность, помогая выполнять те или иные задачи: компания Google тоже не осталась в стороне, намереваясь облегчить жизнь разного рода журналистам и блогерам, сообщает ресурс Reuters.

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Источник изображения: Pixabay

По словам представителя Google, разрабатываемые компанией инструменты, задействующие ИИ, будут призваны содействовать «акулам пера» при составлении заголовков или предлагать различные стили для написания текстов, что должно положительным образом сказаться на производительности авторов, однако полностью заменить человека подобному продукту будет не под силу. Впрочем, сотрудник компании добавил, что разработки находятся лишь на начальном этапе, что вызывает некоторые опасения с учётом возможных последствий при развитии данного проекта.

Не разделяют оптимизма и руководители ряда компаний, пожелавшие остаться неназванными: как сообщает NYT, презентация ИИ-инструмента Google, именуемого Genesis, показалась им тревожной.

Вторит им и специалист ресурса Tom's Hardware, который разразился критикой в адрес проекта поискового гиганта: по его словам, инструмент Google в конечном итоге будет вовсе не помогать, а пытаться заменить журналиста для минимизации расходов новостных изданий, однако это вовсе не выход, ибо качество материалов, созданных искусственным интеллектом, весьма посредственное.

Как отмечает автор материала, конечной целью при написании текста является его доступность для читателя вкупе с чётко выверенными фактами, чего ИИ пока добиться не может, подчас подкидывая ответы, которые противоречат сами себе — например, в написанной Google Bard на запрос специалиста статье, сравнивающей возможности Core i5-13400 и Ryzen 5 5600X3D, чат-бот неверно указал ряд характеристик CPU, допустил ряд других ошибок, а также сделал достаточно пространные выводы, какую же модель в итоге выбрать.

Источник изображения: Tom's Hardware

К сожалению, крупные издания в погоне за дополнительной прибылью могут позабыть о мнении читателя, заставив его потреблять «кашу» из неверных данных и противоречивых «мыслей» от ИИ, и процесс, судя по всему, уже пошёл: по данным Reuters, издание Associated Press намерено сотрудничать с создателями чат-бота ChatGPT, компанией OpenAI, с целью использовать возможности искусственного интеллекта при создании новостных материалов, что может стать примером для других компаний, находящихся на распутье.