Правоохранители продолжают ограждать геймеров от покупки некачественной продукции.

Посетители китайских торговых площадок, наверное, не раз сталкивались с предложениями приобрести «не битую, не крашеную» Radeon RX 580 всего за 5 000 рублей или с аналогичными «аттракционами неслыханной щедрости», однако подобные продукты зачастую оказываются весьма посредственного качества: китайские правоохранители заинтересовались одним из таких «мини-заводов дядюшки Ляо», проведя рейд на подпольный склад, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на ITHome.

В ходе полицейской операции в городе Биньчжоу правоохранители обнаружили помещение, в котором хранилось великое множество отработавших своё устройств для добычи криптовалюты, из которых предприимчивые работники подпольного «предприятия» извлекали графические чипы, чтобы затем осчастливить своих потенциальных клиентов «новенькими» игровыми видеокартами.

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В общей сложности за незаконную деятельность было арестовано 22 человека, 7 из которых предстанут перед судом, а также изъято поддельных видеокарт на сумму более чем 15 млн юаней (около 2 млн долларов США).

Источник изображений: VideoCardz, Bincheng Police

Источник отмечает, что проблема поддельных видеокарт достаточно распространена по всему миру: злоумышленники отчищают и переупаковывают бывшие в употреблении чипы, иногда подвергая их «косметическому ремонту» в виде нанесения краски, чтобы затем продать игровые видеоадаптеры под новым брендом доверчивым покупателям.

Впрочем, ряд продавцов не скрывает, что видеокарта «новая на 90 %», что указывает на побывавший в «боях» за добычу криптовалюты GPU и/или изношенные чипы памяти: покупка такого видеоадаптера всегда лотерея — некоторые покупатели хвалятся её долгой работой, но часть геймеров сталкивается с отвалом чипа в ближайшие месяцы.