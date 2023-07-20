Впечатляющие показатели после обновления прошивки.

Похоже, всё больше производителей материнских плат готовы явить миру обновления BIOS на базе свежей версии микрокода AGESA с порядковым номером 1.0.0.7b: так, буквально вчера стало известно о достижениях ASRock на данном поприще, а уже сегодня целый ряд компаний и специалистов поделились результатами своих наработок, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: G.SKILL

По информации источника, новая версия AGESA усовершенствует механизмы работы подсистемы памяти, позволяя модулям ОЗУ достигать более весомых скоростных показателей при использовании технологий Intel XMP или AMD EXPO, а также активирует новые пункты настроек, позволяющие получить доступ к ряду скрытых до этого параметров памяти.

Наиболее впечатляющим оказался результат связки из настольного процессора AMD Ryzen 9 7950X и топовой материнской платы MSI MEG X670 ACE: благодаря обновлению прошивки, модули оперативной памяти DDR5-7600 показали выдающийся результат, достигнув эффективной частоты в 8200 МГц.

Источник изображения: VideoCardz, chi11eddog

Впрочем, добиться высоких скоростных показателей (хоть и более скромных) после обновления BIOS можно и на более дешёвой системной плате: так, используя матплату ASRock B650 LiveMixer, в настоящее время предлагающуюся за ~$220, и десктопный процессор Ryzen 9 7900X, специалистам удалось добиться показателя DDR5-8000.

Источник изображения: VideoCardz, buildzoid

Похожие результаты продемонстрировали и системы, снабжённые материнскими платами ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE (в паре с Ryzen 7 7800X3D) и Gigabyte X670E AORUS MASTER (в дуэте с Ryzen 9 7900X3D) — модули ОЗУ функционировали на частоте 8000 МГц.

Источник изображения: VideoCardz, k_mic





Источник изображения: VideoCardz, Gigabyte

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nullОжидается, что благодаря вышедшему обновлению для материнских плат 600-й серии комплекты памяти DDR5 смогут без проблем достигать значений в 7600-7800 МГц и даже замахнуться на более высокие показатели.