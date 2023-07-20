Представленный образец принадлежит к семейству Strix Point.

Похоже, инженеры AMD уже вовсю работают над предстоящими гибридными процессорами серии Ryzen 8000, о чём свидетельствует запись в базе данных проекта MilkyWay@home, обнаруженная Twitter-ботом BenchLeaks, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, инженерный образец APU под кодовым именем «100-000000994-03_N» является частью AMD Family 26 Model 32 Stepping 0, что указывает на его принадлежность к семейству Strix Point, а также характеризуется поддержкой 24 потоков (в данном случае указано как «число процессоров»), что подразумевает наличие 12 ядер и подтверждает недавний слух о появлении 12-ядерных моделей Strix Point с монолитным кристаллом.

Источник изображения: MilkyWay@home

Ожидается, что представленный гибридный процессор станет частью линейки AMD Ryzen 8055 и сможет похвастаться ядрами на базе микроархитектуры Zen 5, графической подсистемой RDNA 3.5 с повышенным уровнем производительности для конкуренции с представителями Intel Meteor Lake и Arrow Lake, а также рядом других нововведений и улучшений, в том числе усовершенствованным ИИ-движком.

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nullЧто касается даты появления APU серии Ryzen 8000 в продаже, то сие событие должно произойти не ранее второй половины следующего года.