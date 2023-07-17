Новая глава в истории компании.

Американская компания «Tesla», хорошо известная широкой публике благодаря своему лидеру Илону Маску, занимающаяся разработкой и выпуском электромобилей, спустя несколько лет упорной работы наконец-то отрапортовала об успешном сходе с конвейера своего первого серийного образца электропикапа Cybertruck, отличающегося достаточно необычным внешним видом в стиле «киберпанка», сообщает ресурс Reuters.

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Источник изображения: Tesla

Стоит напомнить, что ещё в 2019 году Илон Маск заинтриговал общественность, продемонстрировав изображения Cybertruck, отличающегося футуристичным дизайном и высокой степенью защищённости — в конструкции электропикапа используется нержавеющая сталь и «бронированное» стекло. Впрочем, с последним возник конфуз, когда дизайнер автомобиля в процессе презентации всё же смог его разбить, однако с того времени много воды утекло, поэтому остаётся надеяться, что специалисты Tesla хорошо изучили данный инцидент.

Изначально запуск серийного производства Cybertruck должен был состояться ещё в позапрошлом году, однако сроки постоянно отодвигались, что, по словам Маска, было связано с недостаточным количеством компонентов для выпуска: в конечном же итоге лишь в середине июля 2023 года первый электропикап сошёл с конвейера завода Tesla в Техасе.

Источник изображения: Twitter, Tesla

При этом планы Илона Маска весьма впечатляют: на майском «слёте» акционеров основатель Tesla заявил, что компания вполне могла бы выпускать четверть миллиона Cybertruck в год, конечно, если на этот товар найдётся свой купец.

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Основными конкурентами Tesla на американском рынке электропикапов являются Rivian Automotive и Ford Motor, которые также не слишком спешат выпускать достаточное количество своих моделей, поэтому Маск может вполне подвинуть своих оппонентов на данном поприще.