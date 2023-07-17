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Напряжение между Китаем и США продолжает нарастать, что выливается во взаимные обвинения в той или иной области: на сей раз «подлить масла в огонь» решили американские представители, обвинив Пекин во взломе электронной почты правительственных структур США, а также более чем двух десятков учреждений.
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Источник изображения: Pixabay
Как сообщает ресурс Reuters, данными о взломе поделились Microsoft и лица, отвечающие за предотвращение утечек секретной информации: пострадали в том числе Госдепартамент и Министерство торговли США, а также непосредственно министр торговли Джина Раймондо.
Как выяснили специалисты Microsoft, группе злоумышленников, которую нарекли Storm-0558, удалось подделать токены цифровой аутентификации, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к «учёткам» почты сервиса Outlook целого ряда компаний и структур, причём осуществление столь дерзкой атаки началось ещё в мае.
Впрочем, как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские специалисты вовремя среагировали и пресекли неправомерные действия нарушителей.
При этом официальный представитель США не спешит обвинять Китай в осуществлении атаки, однако некоторые «горячие головы» уже запустили «часовой механизм»: в ответ на обвинения в свою сторону посольство Китая в Великобритании обозвало американское правительство не слишком лестными словами, а также отвергло все утверждения о причастности к данному инциденту.