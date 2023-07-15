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Пока «продвинутые» геймеры сетуют на сравнительно высокие ценники новых видеокарт NVIDIA, пользователи, не ставящие перед собой целью гоняться за новинками, предпочитая уже проверенные модели, могут весьма обрадоваться: так, всего за две недели ценник одной из представительниц семейства Ampere весьма «похорошел».
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Источник изображения: Pixabay
Так, в известном онлайн-магазине «Регард» игровая видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC, оснащённая 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и шиной в 256 бит, имеющая в своём распоряжении производительную систему охлаждения, снабжённую радиатором с тепловыми трубками и парой вентиляторов, а также способная похвастаться заводским разгоном GPU (до 1695 МГц в режиме boost), в настоящий момент предлагается за 42 460 рублей — согласно данным сервиса HardPrice, за пару недель модель подешевела на 3 580 рублей.
Источник изображения: Регард
Источник изображения: Hardprice
Стоит отметить, что наиболее доступная модель Radeon RX 6700 XT, конкурирующая с GeForce RTX 3060 Ti, у этого же продавца более чем на 1 000 рублей дороже: чтобы заполучить ASUS Dual Radeon RX 6700 XT OC Edition, оснащённую двухвентиляторной СО, 12 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц при шине в 192 бит и чипом с заводским разгоном (до 2622 МГц в boost-режиме), необходимо заплатить 43 820 рублей.
Источник изображения: Регард
Впрочем, модель «красной команды» выгодно отличается от своей конкурентки более весомым объёмом видеобуфера, что может стать преимуществом при высоких разрешениях, однако традиционно проигрывает видеокарте «зелёной команды» при задействовании технологии трассировки лучей.