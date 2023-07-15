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MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC подешевела почти на 10 % всего за пару недель
Настала пора разбивать свои копилки.

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Пока «продвинутые» геймеры сетуют на сравнительно высокие ценники новых видеокарт NVIDIA, пользователи, не ставящие перед собой целью гоняться за новинками, предпочитая уже проверенные модели, могут весьма обрадоваться: так, всего за две недели ценник одной из представительниц семейства Ampere весьма «похорошел».

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Источник изображения: Pixabay

Так, в известном онлайн-магазине «Регард» игровая видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC, оснащённая 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и шиной в 256 бит, имеющая в своём распоряжении производительную систему охлаждения, снабжённую радиатором с тепловыми трубками и парой вентиляторов, а также способная похвастаться заводским разгоном GPU (до 1695 МГц в режиме boost), в настоящий момент предлагается за 42 460 рублей — согласно данным сервиса HardPrice, за пару недель модель подешевела на 3 580 рублей.


Источник изображения: Регард



Источник изображения: Hardprice

Стоит отметить, что наиболее доступная модель Radeon RX 6700 XT, конкурирующая с GeForce RTX 3060 Ti, у этого же продавца более чем на 1 000 рублей дороже: чтобы заполучить ASUS Dual Radeon RX 6700 XT OC Edition, оснащённую двухвентиляторной СО, 12 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц при шине в 192 бит и чипом с заводским разгоном (до 2622 МГц в boost-режиме), необходимо заплатить 43 820 рублей.

Источник изображения: Регард

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Впрочем, модель «красной команды» выгодно отличается от своей конкурентки более весомым объёмом видеобуфера, что может стать преимуществом при высоких разрешениях, однако традиционно проигрывает видеокарте «зелёной команды» при задействовании технологии трассировки лучей.

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#msi #geforce rtx 3060 ti ventus 2x oc
Источник: regard.ru
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