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Arc A750 почти в два раза лучше RTX 3060 по соотношению цены и быстродействия в Jagged Alliance 3
На основании тестов от специалистов Intel.

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Выпустив свежий набор графических драйверов Arc & Iris Xe Graphics с рядом улучшений и поддержкой новых тайтлов, специалисты Intel не отказали себе в удовольствии сравнить уровень производительности Arc A750 с возможностями её конкурентки из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 12 Гбайт в горячо ожидаемом тайтле Jagged Alliance 3.

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Исходя из результатов тестов, проведённых исследователями «синей команды», игровая видеокарта Arc A750 действительно способна обеспечить качественный игровой процесс в Jagged Alliance 3, чего не скажешь про GeForce RTX 3060 12 Гбайт: так, в разрезе средней кадровой частоты в разрешении 1080p при использовании пресета «Ultra» модель от Intel опережает свою оппонентку на 53.7 %, демонстрируя показатель в 63.8 к/c, а в разрешении 1440p при задействовании пресета «High» обгоняет соперницу на 34.5 % с результатом в 60.1 к/c.

По соотношению цены и производительности Intel Arc A750, в настоящий момент предлагающаяся за $249, выглядит ещё увереннее на фоне NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гбайт за $310, в разрешениях 1080p и 1440p превосходя свою конкурентку на 91 и 67 % соответственно.

Источник изображений: Intel

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По словам Intel, игровой видеоадаптер Arc A750 является одним из лучших приобретений за свои деньги, а в паре с процессором семейства Core i5 может стать отличной основой для сбалансированной системы.

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#intel #nvidia #geforce rtx 3060 #arc a750
Источник: game.intel.com
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