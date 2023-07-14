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Компания Gigabyte решила порадовать обладателей компактных корпусов, явив миру первую низкопрофильную модель GeForce RTX 4060, оснащённую тремя вентиляторами, сообщает ресурс VideoCardz.
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Стоит напомнить, что практически все представительницы серии GeForce RTX 40 от Gigabyte снабжены трёхвентиляторными СО, а для GeForce RTX 4060, благодаря её сравнительно низкому уровню энергопотребления, компания решила разработать ещё и низкопрофильный дизайн.
При этом в ассортименте компании уже есть низкопрофильные модели, такие как Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1650, однако они находятся на ступень ниже RTX 4060 в разрезе уровня производительности.
Необходимо отметить, что оснащение GeForce RTX 4060 системой охлаждения с тремя вентиляторами, несомненно, повлияло и на её длину, в результате чего в некоторые корпуса Mini-ITX она может и не поместиться, поэтому их обладателям необходимо это учитывать.
Источник изображений: VideoCardz
Для организации дополнительного питания новинки предусмотрен один 8-контактный коннектор, а для вывода изображения модель снабдили парой портов HDMI 2.1 и аналогичным количеством разъёмов DisplayPort 1.4.
К сожалению, о стоимости новой модели и её доступности пока что ничего не говорится.