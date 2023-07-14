Покупатели из других стран смогут приобрести устройства с Ryzen 7040HS.

Появлением эксклюзивных моделей видеокарт или процессоров для рынков определённых регионов, наверное, уже никого не удивишь, однако иногда требуются дополнительные разъяснения, имеется ли возможность заполучить тот или иной продукт официально, либо придётся прибегнуть к услугам посредников: именно так случилось и с новыми мобильными процессорами AMD, поэтому немудрено, что специалисты ресурса VideoCardz решили провести ликбез по данному вопросу.

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Источник изображения: NotebookCheck, AMD

Стоит напомнить, что не так давно «на сцену» вышли новые мобильные процессоры AMD серии Ryzen 7040, получившие кодовое имя Phoenix, до 8 ядер на базе микроархитектуры Zen 4 и до 12 вычислительных блоков iGPU RDNA 3, однако с названиями возникло некоторое недопонимание — если представители прошлой серии Ryzen 5000, имеющие в своём именовании суффикс «HS», отличались от моделей с припиской «H» рядом технических характеристик, то с новинками дело обстоит несколько иначе.

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Как объясняет источник, спецификации мобильных процессоров Ryzen 7040HS и Ryzen 7040H практически не отличимы друг от друга, за исключением некоторых нюансов, которые можно списать на банальные опечатки, в то время как разница заключается в регионах их распространения — модели с суффиксом «H» официально будут доступны исключительно для китайских покупателей, в то время как представители с припиской «HS» появятся на других рынках.