Все дело в финансировании и недостатке времени.

В данное время в связи с ограничением денежных возможностей NASA не в состоянии выполнять целый ряд программ, в том числе таких, как давно желанную доставку образцов с Марса, на которую должны потратить не один миллиард долларов. Второстепенные же задачи и вовсе пока что ставятся на паузу, как это произошло с одной из программ, сообщает ресурс Ars Technica.

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Источник изображения: Ars Technica, Lockheed Martin

Речь идёт о миссии «Янус», которая предполагала запуск двух зондов к паре двойных астероидов, расположенных на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, с целью их изучения: по словам представителей NASA, аппараты пока что никуда не отправятся, оставаясь в производственных помещениях Lockheed Martin в Колорадо.

Доставка зондов «Янус» в космос должна была состояться ещё в прошлом году совместно с более крупным аппаратом, именуемым «Психея», на одной ракете, однако проблемы с программным обеспечением вынудили специалистов NASA отложить запуск более чем на год.

В ближайшем же будущем аппараты миссии «Янус», на которые было потрачено более 50 млн долларов США, похоже, никуда не полетят: за прошедшие месяцы астероиды уже не достижимы для зондов, а новые задачи для данных устройства решено было пока не рассматривать, поэтому аппараты отправятся на длительное хранение.

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В настоящее время NASA испытывает нехватку денежных ресурсов на некоторые проекты, что связано с установленными рамками бюджетных средств, которые были введены недавно президентом США Джо Байденом и республиканцами в Конгрессе, поэтому ряд программ решено было отложить в «долгий ящик».