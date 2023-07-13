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Стали известны самые востребованные и высокооплачиваемые технические профессии в текущем году в США
Все профессии важны, все профессии нужны, но некоторым специалистам ещё и неплохо платят.

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Хотя мировая экономика в настоящее время переживает не самые лучшие времена, в результате чего рядовых сотрудников целого ряда технологических гигантов попросту «попросили на выход», спрос на способности талантливых людей с высоким уровнем квалификации никуда не делся: специалисты ресурса TechSpot подготовили доклад, в котором рассказали о шести самых высокооплачиваемых и востребованных технических профессиях в США.

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Источник изображения: Pixabay

Так, внедрение всё новых блокчейн-решений в бизнес-среду провоцирует дальнейшее вливание капиталов по данному направлению, в результате чего блокчейн-инженеры оказались весьма востребованы и могут рассчитывать на зарплату как минимум в $150 000 в год, и это только на начальном этапе.

Компании, занимающиеся разработкой сервисов и инструментов, связанных с ИИ, такие как Amazon, Apple и Vanguard, также нуждаются в высококвалифицированных кадрах — спрос на экспертов в области ИИ не снижается, а вот инвестиции в данную сферу, согласно подсчётам исследователей, за год должны увеличиться на 21 %, что благоприятным образом должно сказаться и на благополучии работников данной области.

Инженеры-программисты с большим багажом знаний также весьма ценятся в профессиональной среде: по данным Бюро статистики труда США, спрос на профессионалов в сей области всего через четыре с небольшим года вырастет на 21 %, причём в приёме на работу подобного рода специалистов заинтересованы в том числе производственные и сельскохозяйственные гиганты, а также компании, связанные с розничной торговлей.

Способность руководить «разношерстными» группами специалистов тоже весьма важна в современном бизнесе, поэтому спрос на технических менеджеров и не думает падать: согласно прогнозу BLS, уже через семь с половиной лет будет создано около 82 000 дополнительных мест в данной сфере.

С завидной регулярностью появляющиеся новости об очередной «дыре» в ОС, приложении или сайте наталкивают на мысль, что хороших специалистов по кибербезопасности мало не бывает, и это действительно так: исследователи BLS предрекают рост занятости в сей области на впечатляющий показатель в 31 % к 2029 году, а по данным US News & World Report, в среднем специалист в данной сфере получает от $100 000 в год.

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Облачные вычисления широко используются целым рядом компаний для ведения своего бизнеса, поэтому немудрено, что спрос на облачных архитекторов, способных разрабатывать и сопровождать решения для облачных вычислений, только растёт — в их услугах нуждаются в том числе Zoom, Salesforce и SAIC.

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#блокчейн
Источник: techspot.com
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