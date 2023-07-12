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Неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, становится катализатором появления всё большего количества данных, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности и характеристиками предстоящих новинок: на сей раз «нарушителем спокойствия» становится инсайдер RedGamingTech, обнародовавший некоторые спецификации будущих моделей «синей команды», информирует общественность ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, Intel намерена снабдить новых представителей семейств Core i3, Core i5 и Core i7 дополнительными ядрами по сравнению с моделями предшествующего поколения: так, Core i3-14100/i3-14100F и i3-14300 получат по 6 «больших» ядер, Core i5-14400/i5-14400F и i5-14500 обзаведутся 6 производительными и 8 эффективными ядрами, Core i5-14600K и i5-14600KF смогут похвастаться наличием 8 P- и 8 E-ядер, а Core i7-14700K и Core i7-14700KF будут наделены 8 «большими» и 12 «малыми» ядрами. Линейка настольных процессоров Core i9 в разрезе количества ядер останется без изменений — те же 8 P- и 16 E-ядер для моделей Core i9-14900K/i9-14900KF.
Источник изображения: VideoCardz, YouTube, RedGamingTech
При этом представители обновлённого семейства Raptor Lake-S Refresh будут совместимы с существующими материнскими платами LGA 1700 и смогут похвастаться более высокими тактовыми частотами: исходя из предыдущих «утечек», топовый представитель Core 14-го поколения сможет достигать частоты в 6.2 ГГц.
Кроме того, новым моделям CPU приписывается поддержка более «скоростных» модулей оперативной памяти (до DDR5-6400), а также возможная поддержка технологии DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), позволяющей повысить эффективность системы питания, что при учёте более высоких «аппетитов» предстоящих новинок будет как нельзя кстати.
Источник изображения: VideoCardz
Исходя из имеющихся данных, дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем состоится в середине октября текущего года, в то время как их «соплеменники» без суффикса «K» появятся лишь спустя пару-тройку месяцев.