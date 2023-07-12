Новинки должны появиться уже через несколько месяцев.

Неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, становится катализатором появления всё большего количества данных, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности и характеристиками предстоящих новинок: на сей раз «нарушителем спокойствия» становится инсайдер RedGamingTech, обнародовавший некоторые спецификации будущих моделей «синей команды», информирует общественность ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, Intel намерена снабдить новых представителей семейств Core i3, Core i5 и Core i7 дополнительными ядрами по сравнению с моделями предшествующего поколения: так, Core i3-14100/i3-14100F и i3-14300 получат по 6 «больших» ядер, Core i5-14400/i5-14400F и i5-14500 обзаведутся 6 производительными и 8 эффективными ядрами, Core i5-14600K и i5-14600KF смогут похвастаться наличием 8 P- и 8 E-ядер, а Core i7-14700K и Core i7-14700KF будут наделены 8 «большими» и 12 «малыми» ядрами. Линейка настольных процессоров Core i9 в разрезе количества ядер останется без изменений — те же 8 P- и 16 E-ядер для моделей Core i9-14900K/i9-14900KF.

Источник изображения: VideoCardz, YouTube, RedGamingTech

При этом представители обновлённого семейства Raptor Lake-S Refresh будут совместимы с существующими материнскими платами LGA 1700 и смогут похвастаться более высокими тактовыми частотами: исходя из предыдущих «утечек», топовый представитель Core 14-го поколения сможет достигать частоты в 6.2 ГГц.

Кроме того, новым моделям CPU приписывается поддержка более «скоростных» модулей оперативной памяти (до DDR5-6400), а также возможная поддержка технологии DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), позволяющей повысить эффективность системы питания, что при учёте более высоких «аппетитов» предстоящих новинок будет как нельзя кстати.

Источник изображения: VideoCardz

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Исходя из имеющихся данных, дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем состоится в середине октября текущего года, в то время как их «соплеменники» без суффикса «K» появятся лишь спустя пару-тройку месяцев.