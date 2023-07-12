Аналитики продолжают вселять надежду в отчаявшихся криптоинвесторов, прогнозируя очередной рост цены биткоина до небывалых высот: как сообщает издание Reuters, стоимость основной криптовалюты может ощутимо возрасти уже к концу текущего года, а в следующем достичь крайне заманчивых значений.
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Источник изображения: Pixabay
Согласно прогнозам специалистов компании Standard Chartered, в 2023 году стоимость биткоина может перевалить за отметку в $50 000, а в 2024 дойти до показателя в $120000 за одну «криптомонету» — аналитики связывают это с постепенным «отскоком» цены криптовалюты после её ошеломительного падения, в результате чего майнеры смогут продавать меньше «монет» для оплаты счетов и закупки нового оборудования, что может стать катализатором дальнейшего роста ценника Bitcoin.
Согласно подсчётам специалистов, в настоящее время добытчики криптовалюты продают все свои «монеты» в связи со сравнительно низкой её стоимостью, однако укрепляющийся курс биткоина позволит сохранять часть накоплений — при достижении стоимости в $50 000 майнерам придётся расставаться только с 20-30 % от добытого объёма.
Стоит отметить, что цена биткоина стремительно взлетела с начала года, однако её текущий уровень (чуть более тридцати с небольшим тысяч долларов) всё-таки нельзя сравнить с показателем в более чем шестьдесят тысяч долларов, который был достигнут в ноябре 2021 года.
Прошлый год был весьма «несладким» для биткоина: ряд криптокомпаний потерпел крах, а центробанки взвинтили ставки, в результате чего из криптосектора ушли триллионы долларов. В текущем же году основная криптовалюта постепенно отвоёвывает утерянные позиции, что стало возможным в том числе благодаря краху некоторых банков.
При этом уже чуть менее чем через год общее количество биткоинов, получаемых ежедневно, также уменьшится в два раза в связи со встроенным ограничительным механизмом основной криптовалюты.
Несколькими месяцами ранее аналитики Standard Chartered предрекали рост биткоина всего до $100 000 до конца следующего года, однако теперь улучшили свой прогноз. Впрочем, далеко не факт, что подобные предсказания будут сбываться: например, осенью 2020 года специалисты компании Citi пророчили рост стоимости биткоина до $318 000 к концу прошлого года, однако реальность оказалась весьма суровой — цена «монеты» упала до $16 500.