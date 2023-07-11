Весьма впечатляющее достижение.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Времена, когда операционной системе семейства Windows требовалось всего 128-256 Мбайт оперативной памяти, уже давно в прошлом, однако некоторые энтузиасты заставляют даже новые версии ОС умерить свои «аппетиты»: так, команде разработчиков NTDEV удалось продемонстрировать работоспособность ОС Windows 11 на ноутбуке со смехотворным (на сегодняшний день) объёмом ОЗУ в 176 Мбайт.

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Источник изображения: Twitter, NTDEV

Стоит отметить, что команда NTDEV известна разработкой облегчённой версии Windows 11, которая получила название tiny11 – данная сборка требует всего 2 Гбайт оперативной памяти и запустится даже на сравнительно «древнем» ПК.

Впрочем, нет предела совершенству, что и доказали специалисты: для своих изысканий исследователи использовали ноутбук с мобильным процессором AMD Ryzen 7 5800HS, урезав его объём ОЗУ до 176 Мбайт, поделившись результатами своей работы на YouTube.

Как можно заметить, об использовании привычного рабочего стола не может быть и речи — все действия выполняются в консоли, при помощи которой можно запустить блокнот, диспетчер задач или диагностическую утилиту.

Чтобы добиться столь удивительного результата, специалистам пришлось серьёзно оптимизировать свою сборку tiny11, а также выявить все ненужные для функционирования ОС драйверы и сервисы при помощи утилиты ServiWin и отключить их, оставив лишь необходимый минимум.

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Несомненно, демонстрация работы Windows 11 на системе со 176 Мбайт ОЗУ весьма впечатляет, однако практической пользы в данном действе маловато, что и признают непосредственно сами авторы сего достижения.