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Энтузиастам удалось запустить Windows 11 на ноутбуке со 176 Мбайт ОЗУ
Весьма впечатляющее достижение.
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Времена, когда операционной системе семейства Windows требовалось всего 128-256 Мбайт оперативной памяти, уже давно в прошлом, однако некоторые энтузиасты заставляют даже новые версии ОС умерить свои «аппетиты»: так, команде разработчиков NTDEV удалось продемонстрировать работоспособность ОС Windows 11 на ноутбуке со смехотворным (на сегодняшний день) объёмом ОЗУ в 176 Мбайт.

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Источник изображения: Twitter, NTDEV

Стоит отметить, что команда NTDEV известна разработкой облегчённой версии Windows 11, которая получила название tiny11 – данная сборка требует всего 2 Гбайт оперативной памяти и запустится даже на сравнительно «древнем» ПК.

Впрочем, нет предела совершенству, что и доказали специалисты: для своих изысканий исследователи использовали ноутбук с мобильным процессором AMD Ryzen 7 5800HS, урезав его объём ОЗУ до 176 Мбайт, поделившись результатами своей работы на YouTube.

Как можно заметить, об использовании привычного рабочего стола не может быть и речи — все действия выполняются в консоли, при помощи которой можно запустить блокнот, диспетчер задач или диагностическую утилиту.

Чтобы добиться столь удивительного результата, специалистам пришлось серьёзно оптимизировать свою сборку tiny11, а также выявить все ненужные для функционирования ОС драйверы и сервисы при помощи утилиты ServiWin и отключить их, оставив лишь необходимый минимум.

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Несомненно, демонстрация работы Windows 11 на системе со 176 Мбайт ОЗУ весьма впечатляет, однако практической пользы в данном действе маловато, что и признают непосредственно сами авторы сего достижения.

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#windows 11 #tiny11
Источник: twitter.com
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