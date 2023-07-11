Партнёры Intel продолжают свои агрессивные маркетинговые кампании по переманиванию в свои ряды как можно большего количества геймеров, планомерно снижая ценники своих продуктов: как информирует общественность ресурс Hardware Times, компания ASRock вновь снизила цены на пару моделей видеокарт «синей команды».
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Источник изображения: Pixabay
Так, в известном американском онлайн-магазине Newegg стоимость игрового видеоадаптера ASRock Challenger Arc A750, оснащённого 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 при 256-битной шине, GPU с частотой до 2.2 ГГц, а также двухвентиляторной системой охлаждения, снизилась до $210 (при задействовании специального промокода), что делает позиции NVIDIA с её GeForce RTX 3060 весьма шаткими — при практически равном уровне быстродействия (в том числе при активации технологии трассировки лучей), модель «синей команды» дешевле как минимум на $50.
Не менее интересен и ценник ASRock Phantom Gaming Arc A770, снабжённой производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимающей два слота, графическим процессором с частотой до 2.2 ГГц, RGB-подсветкой, а также 8 Гбайт памяти типа GDDR6 и шиной в 256 бит — благодаря специальному промокоду приобрести модель можно за $270, то есть всего на $10 больше по сравнению с RTX 3060, несколько уступающей модели из стана Intel в разрезе уровня быстродействия.
Источник изображений: Newegg
Учитывая постоянно совершенствующиеся графические драйверы Intel, повышающие показатели fps в игровых приложениях, вкупе со снижающимися ценниками, видеокарты «синей команды» становятся всё более привлекательными с точки зрения значения «цена/производительность».