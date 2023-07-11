Пока компьютерное сообщество с негодованием изучает стоимость новых игровых видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, партнёры Intel продолжают без лишнего шума снижать ценники топовых моделей Intel: как сообщает ресурс Wccftech, одна из видеокарт «синей команды» снова потеряла в цене.
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Источник изображения: Newegg
Так, в популярном заморском онлайн-магазине Newegg графический адаптер Acer Predator BiFrost Arc A770, снабжённый оригинальной 2.5-слотовой системой охлаждения с вентиляторами двух типов, чипом с заводским разгоном, способным функционировать на частоте до 2.4 ГГц, а также достаточно внушительным объёмом видеопамяти в 16 Гбайт при 256-битной шине, предлагается всего за $281.6, то есть на 30 % дешевле по сравнению со своей стартовой стоимостью в $399.
Источник изображения: Wccftech, Newegg
Несомненно, предложение весьма заманчивое, учитывая, что основные соперницы Arc A770 в лице GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, имеющие схожие ценники и возможности в игровых приложениях, наделены видеобуфером с вдвое меньшим объёмом и шиной в 128 бит, что при высоких разрешениях либо ставит крест на комфортном прохождении игры, либо снижает уровень производительности на фоне показателей модели «синей команды».