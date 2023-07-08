Хотя NVIDIA уже несколько раз разъясняла пользователям их просчёты, которые приводят к оплавлению коннекторов 12VHPWR, некоторые энтузиасты продолжают и дальше углубляться в данный вопрос в поисках путей предотвращения неприятных инцидентов в будущем: так, энтузиаст под ником mamolengo опубликовал на Reddit разработанный им способ, который в теории не даст злополучному разъёму выйти из строя, сообщает ресурс Tom's Hardware.
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Повреждённый разъём
Источник изображения: PCWorld, Reddit, reggie_gakil
Для своей топовой GeForce RTX 4090 энтузиаст прикупил специальный датчик за $10, позволяющий измерять температуру разъёма и подсоединяемый к разного рода контроллерам или к материнской плате, закрепив его возле разъёма питания, а также написал скрипт, который следит за температурными показателями — при достижении определённого значения утилита может автоматически ограничивать предел видеокарты по мощности или закрывать ресурсоёмкое приложение, а в крайнем случае — и вовсе выключить компьютер.
Специалист отмечает, что это никоим образом не решит проблему оплавления разъёма на сто процентов, однако поможет предупредить пользователя о возможных неполадках и оперативно вмешаться, дабы исключить возможные негативные последствия.
Чуть ранее стало известно о разработке обновлённой версии разъёма дополнительного питания с учётом недостатков 12VHPWR — новая модификация получила название 12V-2x6, а её аналог уже используется NVIDIA для новых GeForce RTX 4070.
Владельцам же моделей, снабжённых «устаревшей» версией коннектора 12VHPWR, приходится самостоятельно разбираться с имеющимися проблемами, дабы не стать покупателями новых видеокарт против своей воли.