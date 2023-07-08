Не он первый, не он последний.

Хотя новости о поимке очередного китайского контрабандиста то и дело появляются в сети, людей, желающих заиметь «шальные деньги», пока что не убавляется — верящие в слепую удачу бедняги по-прежнему хотят обмануть таможню, используя при этом одни и те же методы, ведь их наградой станет возможность продажи устройств на «сером» рынке, избегая пошлин: как информирует общественность ресурс TechSpot со ссылкой на HKEPC, новая попытка провоза контрабанды была зафиксирована китайскими таможенниками.

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Источник изображения: Twitter, HKEPC

По информации источника, в попытке переправить 420 твердотельных накопителей из Макао в Чжухай общей стоимостью почти $33 000 неудавшийся контрабандист пошёл на хитрость, завернув устройства в полиэтиленовый пакет и обмотав его вокруг своего туловища — впрочем, «зоркий глаз» работников таможни тут же увидел подвох в виде выпирающего живота, в результате чего злоумышленник был пойман с поличным.

Контрабандисты уже много лет пытаются придумать новые способы доставки технических товаров в Китай в обход таможни: так, в 2015 году был пойман мужчина, пытавшийся пронести почти полторы сотни смартфонов iPhone, закреплённых на его теле, а спустя некоторое время женщина решилась сделать то же самое, но уменьшив количество единиц до сотни с небольшим.

Правда, не каждый преступник хочет обматывать своё тело: в прошлом году женщина предприняла попытку въехать в Китай с более чем двумя сотнями процессоров Intel под видом беременной, спрятав товар в искусственном животе, а мужчина в 2023 году пытался пронести 84 SSD через китайскую таможню, использовав электрический скутер в качестве хранилища.

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Некоторые люди и вовсе не отличаются особой изобретательностью и просто лгут о том, что находится внутри багажа, который они перевозят, однако сотрудники таможни без труда выводят их на «чистую воду».