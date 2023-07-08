На первом этапе компания намерена испытать 10 авто.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Ещё в 2016 году известный производитель Volkswagen предпринимал попытку войти в бизнес беспилотных автомобилей, создав сервис, именуемый Moia, который уже несколько лет занимается тестами автономных электрических микроавтобусов на территории Гамбурга.

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В 2019 году Volkswagen Group вложила 2,6 миллиарда долларов в новичка на рынке беспилотных авто, компанию Argo AI, однако первоначальная задумка отошла на второй план, и в октябре 2022 года VW и её партнёр в лице Ford перестали финансировать и решили закрыть свой совместный проект.

Впрочем, бывшие сотрудники Argo AI не остались без дела: как сообщает ресурс Ars Technica, Volkswagen Group заинтересована в услугах работников закрывшегося стартапа и приглашает их во вновь созданную дочернюю компанию, именуемую Volkswagen Autonomous Driving Mobility and Transport.

Для проведения своей первой программы автономного вождения в Северной Америке VW остановилась на городе Остин, штат Техас. В июле автопроизводитель доставит в город несколько своих микроавтобусов ID. Buzz, оснащённых технологией автономного вождения Mobileye, что ознаменует начало трёхлетней пилотной программы. При этом на начальной стадии тестирования за рулём ID. Buzz будет сидеть специально обученный сотрудник.

Источник изображения: Ars Technica, Volkswagen

По словам представителя VW, выбор пал на Остин неспроста, ведь этот город технологически развит и прекрасно подходит для испытаний автономных транспортных средств.

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На первых порах в тестах в Остине будут принимать участие десять микроавтобусов ID. Buzz, однако в будущем компания планирует увеличить не только число беспилотных автомобилей, но и количество городов, используемых в качестве испытательных «полигонов».