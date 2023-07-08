Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
В июле Volkswagen начнёт тестирование своих беспилотных микроавтобусов в США
На первом этапе компания намерена испытать 10 авто.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
43" TV Philips дешевле 20 тр
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

Ещё в 2016 году известный производитель Volkswagen предпринимал попытку войти в бизнес беспилотных автомобилей, создав сервис, именуемый Moia, который уже несколько лет занимается тестами автономных электрических микроавтобусов на территории Гамбурга.

реклама

В 2019 году Volkswagen Group вложила 2,6 миллиарда долларов в новичка на рынке беспилотных авто, компанию Argo AI, однако первоначальная задумка отошла на второй план, и в октябре 2022 года VW и её партнёр в лице Ford перестали финансировать и решили закрыть свой совместный проект.

Впрочем, бывшие сотрудники Argo AI не остались без дела: как сообщает ресурс Ars Technica, Volkswagen Group заинтересована в услугах работников закрывшегося стартапа и приглашает их во вновь созданную дочернюю компанию, именуемую Volkswagen Autonomous Driving Mobility and Transport.

Для проведения своей первой программы автономного вождения в Северной Америке VW остановилась на городе Остин, штат Техас. В июле автопроизводитель доставит в город несколько своих микроавтобусов ID. Buzz, оснащённых технологией автономного вождения Mobileye, что ознаменует начало трёхлетней пилотной программы. При этом на начальной стадии тестирования за рулём ID. Buzz будет сидеть специально обученный сотрудник.

Источник изображения: Ars Technica, Volkswagen

По словам представителя VW, выбор пал на Остин неспроста, ведь этот город технологически развит и прекрасно подходит для испытаний автономных транспортных средств.

рекомендации
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Круто подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На первых порах в тестах в Остине будут принимать участие десять микроавтобусов ID. Buzz, однако в будущем компания планирует увеличить не только число беспилотных автомобилей, но и количество городов, используемых в качестве испытательных «полигонов».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#volkswagen
Источник: arstechnica.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Volkswagen ID 2 EV будет представлен 15 марта
Volkswagen планирует к 2030 году продавать в Европе 80% электрокаров и не более 20% машин с ДВС
Китай решил нанести удар по производителям чипов, но крупные компании пока не видят в этом угрозы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
20
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
12
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
1
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
7
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
5
Буданов признал, что окно возможностей для достижения ВСУ успеха на поле боя закрывается
2
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
11
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
3
Хакеры «Солнцепёк» удалили базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию
4
Мемы с Пригожиным стремительно набирают популярность
6
Совбез ООН зачем-то допустил Украину к участию в заседании по иранской ядерной программе
+
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
4
Найденное в Норвегии месторождение фосфатов обеспечит мировую потребность в батареях на 50 лет
2
В Минобороны Британии рассказали о суперэффективной тактике минирования армии РФ «Земледелие»
+
Windows 12 может быть представлена в 2024 году с плавающей панелью задач
2
Президент Финляндии жалуется: все финские компании из России ушли, а результата нет
17

Популярные статьи

Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
3
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
60
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
40
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
6
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
3
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
6
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
13
Подборка из шести фильмов про виртуальную реальность
5
Спасение рядового Matrox G100, или о том, как я на видеокарте BIOS шил
7
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
10

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
02:29
Наконец-то статья по изначальной тематике сайта. Удивительно.
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 - первая видеокарта, преодолевшая барьер в 4 ГГц
N1ghtwish
02:29
"У гарантийников ты хер попросишь ускориться" Во-первых, не просят, а требуют, во-вторых письменно, в-третьих у продавца\импортера, а не у мифических "гарантийщихов", которые могут быть совсем другим ...
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
N1ghtwish
02:22
"я рассчитывал на банальную замену данного адаптеры на новый" "но вышеуказанные изъяны - являются недостатками и регулируются ст. 18 ЗоЗПП." В следующий раз вместо "рассчитывания", требуйте ПИСЬМЕННО....
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
Лев корл
02:07
А у амеров были вообще кассетники? По - моему, их только на востоке делали и в гейропе Ну и в России Романтик 306 Такими если посыпать армию ВСУ никакие каски не спасут - дубовые были и тяжелые!!!!😂?...
NYT: США решили передать Украине кассетные боеприпасы, об этом скоро будет объявлено
32Влад32
02:06
Какие долги? Возьмите из 300млрд.
Россия не смогла выполнить план по погашению долгов
Лев корл
02:04
Кассетные магнитофоны они на Усраину поставят, чтобы те слушали Красную Плесень гимн уторченного Зеленского)))
NYT: США решили передать Украине кассетные боеприпасы, об этом скоро будет объявлено
32Влад32
02:04
К чему шли, то и нашли.
ABC: многие бойцы ВСУ убиты, тысячи ранены в результате контрнаступления
VRoman
01:55
Особенно учитывая прибавку к цене сразу в 25%
Первые ценники GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт от ASUS — дороже ряда моделей RTX 4070
VRoman
01:52
Эта видюха создана специально для тех, кто меряет производительность гигабайтами памяти.
Первые ценники GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт от ASUS — дороже ряда моделей RTX 4070
Сергей Гришаев
01:38
Бред какой-то. Играйте тогда с локом в 24 кадра, раз человек не видит больше... Я недавно вот лазил в приложении нвидиа, тестить новую видеокарту в dsr 2к и 4к, т.к. монитор у меня пока только fullhd....
Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем