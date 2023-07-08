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NVMe-накопитель Sabrent Rocket X5 преодолел планку в 14 Гбайт/c в режиме последовательного чтения
Показатели устройства поражают.
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Производители твердотельных накопителей продолжают совершенствовать свои продукты с интерфейсом PCIe 5.0, будоража умы потенциальных покупателей: так, компания Sabrent продемонстрировала возможности одной из своих новых моделей SSD, сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на сайт ServeTheHome.

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Согласно опубликованным данным, NVMe-накопитель Sabrent Rocket X5, снабжённый интерфейсом PCIe 5.0 и выпускаемый в форм-факторе M.2 2280, может похвастаться весьма впечатляющими показателями: так, в бенчмарке CrystalDiskMark 8.0.4 модель с 2 Тбайт «на борту» продемонстрировала результат в 14179 Мбайт/c в режиме последовательного чтения и 12281 Мбайт/c — последовательной записи.

Источник изображений: TechPowerUp, ServeTheHome

Возможности устройства в операциях случайного чтения/записи блоков размером 4K также весьма неплохи и достигают значений в 106/448 Мбайт/c.

Учитывая скоростные показатели большинства конкурирующих решений, не превышающие 12-12.5 Гбайт/c, достижения новинки действительно поражают, тем более, что «начинка» устройства вполне обычная — контроллер Phison E26 и 232-слойные чипы флеш-памяти NAND Micron B58R, что наталкивает на мысль, что специалисты производителя неплохо поработали над прошивкой.

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При этом Sabrent Rocket X5 оснащается не только массивным радиатором с тепловыми трубками, но и небольшим вентилятором для лучшего отвода тепла. К сожалению, информации о стоимости продукта пока не имеется.

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#sabrent #rocket x5
Источник: techpowerup.com
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