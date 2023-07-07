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Учёные обнаружили на Марсе пончик — странный объект оказался камнем
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Несколько дней назад при исследовании поверхности Марса вездеход Perseverance заметил загадочный камень в форме пончика, сообщает ресурс CNN.

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Источник изображения: CNN, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Марсианский «пончик», как его прозвали в научной среде, находится в дельте кратера Джезеро, за которым наблюдает марсоход Perseverance, помогая исследователям искать на Марсе признаки жизни, что сможет в дальнейшем помочь людям приспособиться к этой загадочной планете. «Пончик» — один из удалённых объектов, обнаруженных при помощи SuperCam — одной из камер марсохода, которая даёт возможность учёным лучше узнать планету и увидеть, как развивалась поверхность Марса на протяжении многих тысяч лет.

Сообщается, что обнаруженный марсоходом камень в виде пончика окружён мелкими обломками и осколками, что позволяет считать, что это «работа» метеорита, который вошёл в атмосферу Марса и раскололся при соприкосновении с поверхностью планеты. Камень был впервые обнаружен марсоходом 14 июня 2023 года.

Также есть гипотеза, что данный камень был перемещён из другой части планеты посредством удара огромного астероида или в связи с наводнением.

Что касается его необычного внешнего вида, то «пончик» мог сформироваться при определённых условиях благодаря наличию другого камня, находящегося в центре искомого объекта и в конце концов превратившегося в пыль под действием внешних факторов. Впрочем, не исключена и возможность возникновения столь необычной формы при входе в атмосферу «красной планеты», естественно, при условии, что камень представляет собой метеорит.

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Пока что исследователи, управляющие марсоходом, не настаивают на сборе проб необычного камня, поэтому точный его состав неизвестен, однако не исключено, что в будущем марсианский «пончик» всё же будет изучен.

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#марс #perseverance
Источник: edition.cnn.com
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