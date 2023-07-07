«Красная планета» продолжает преподносить сюрпризы.

Несколько дней назад при исследовании поверхности Марса вездеход Perseverance заметил загадочный камень в форме пончика, сообщает ресурс CNN.

реклама

Источник изображения: CNN, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Марсианский «пончик», как его прозвали в научной среде, находится в дельте кратера Джезеро, за которым наблюдает марсоход Perseverance, помогая исследователям искать на Марсе признаки жизни, что сможет в дальнейшем помочь людям приспособиться к этой загадочной планете. «Пончик» — один из удалённых объектов, обнаруженных при помощи SuperCam — одной из камер марсохода, которая даёт возможность учёным лучше узнать планету и увидеть, как развивалась поверхность Марса на протяжении многих тысяч лет.

Сообщается, что обнаруженный марсоходом камень в виде пончика окружён мелкими обломками и осколками, что позволяет считать, что это «работа» метеорита, который вошёл в атмосферу Марса и раскололся при соприкосновении с поверхностью планеты. Камень был впервые обнаружен марсоходом 14 июня 2023 года.

Также есть гипотеза, что данный камень был перемещён из другой части планеты посредством удара огромного астероида или в связи с наводнением.

Что касается его необычного внешнего вида, то «пончик» мог сформироваться при определённых условиях благодаря наличию другого камня, находящегося в центре искомого объекта и в конце концов превратившегося в пыль под действием внешних факторов. Впрочем, не исключена и возможность возникновения столь необычной формы при входе в атмосферу «красной планеты», естественно, при условии, что камень представляет собой метеорит.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Пока что исследователи, управляющие марсоходом, не настаивают на сборе проб необычного камня, поэтому точный его состав неизвестен, однако не исключено, что в будущем марсианский «пончик» всё же будет изучен.