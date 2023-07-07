Несколько дней назад при исследовании поверхности Марса вездеход Perseverance заметил загадочный камень в форме пончика, сообщает ресурс CNN.
реклама
Источник изображения: CNN, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP
Марсианский «пончик», как его прозвали в научной среде, находится в дельте кратера Джезеро, за которым наблюдает марсоход Perseverance, помогая исследователям искать на Марсе признаки жизни, что сможет в дальнейшем помочь людям приспособиться к этой загадочной планете. «Пончик» — один из удалённых объектов, обнаруженных при помощи SuperCam — одной из камер марсохода, которая даёт возможность учёным лучше узнать планету и увидеть, как развивалась поверхность Марса на протяжении многих тысяч лет.
Сообщается, что обнаруженный марсоходом камень в виде пончика окружён мелкими обломками и осколками, что позволяет считать, что это «работа» метеорита, который вошёл в атмосферу Марса и раскололся при соприкосновении с поверхностью планеты. Камень был впервые обнаружен марсоходом 14 июня 2023 года.
Также есть гипотеза, что данный камень был перемещён из другой части планеты посредством удара огромного астероида или в связи с наводнением.
Что касается его необычного внешнего вида, то «пончик» мог сформироваться при определённых условиях благодаря наличию другого камня, находящегося в центре искомого объекта и в конце концов превратившегося в пыль под действием внешних факторов. Впрочем, не исключена и возможность возникновения столь необычной формы при входе в атмосферу «красной планеты», естественно, при условии, что камень представляет собой метеорит.
Пока что исследователи, управляющие марсоходом, не настаивают на сборе проб необычного камня, поэтому точный его состав неизвестен, однако не исключено, что в будущем марсианский «пончик» всё же будет изучен.