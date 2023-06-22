Недавняя новость об изменении схемы именования будущих моделей процессоров Intel наделала шума в компьютерной среде, что немудрено, учитывая тот факт, что «синяя команда» намерена распрощаться с хорошо знакомой многим пользователям буквой «i» в названии CPU: впрочем, сегодня китайское подразделение компании несколько успокоило почитателей своей продукции, сообщив, что данные изменения коснутся лишь мобильных версий процессоров, да и то не всех.
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Источник изображения: Wccftech
Как сообщает ресурс VideoCardz, в серии вопросов и ответов представители Intel поведали общественности, что настольные процессоры Intel Core 14-го поколения семейства Raptor Lake-S Refresh и их мобильные «собратья» Raptor Lake-HX Refresh сохранят привычные названия, то есть Core i3, i5, i7 и i9 пока что никуда не денутся.
Новая же схема именования будет применяться к мобильным моделям процессоров Raptor Lake-U Refresh, в названиях которых будет отсутствовать буква «i», в результате чего пред взором компьютерного сообщества предстанут представители Core 3, 5 и 7, а также их «соплеменникам» семейства Meteor Lake, наделённым дополнительным знаком отличия в виде слова «Ultra» в имени продукта — Core Ultra 5, 7 и 9.
Источник изображений: VideoCardz, Intel China
Судя по всему, Intel намерена идти по пути AMD, объединив несколько семейств процессоров в рамках одного поколения и дав подсказки своим потенциальным клиентам касательно того, какой именно продукт они приобретают, однако на первых порах подобный «зоопарк» имён может стать причиной возникновения некоторых проблем для ещё не изучивших все тонкости новой схемы именования пользователей.