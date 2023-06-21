Впрочем, партнёрские модели на рынке остаются.

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Нежданно-негаданно Intel решила прекратить производство своей топовой модели видеокарты в лице Arc A770 Limited Edition с 16 Гбайт «на борту»: как сообщает ресурс VideoCardz, компания обнародовала официальное уведомление, сообщающее о «конце жизни» для данного видеоадаптера.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленному документу, Intel прекращает поставки Arc A770 Limited Edition начиная с 20 июня текущего года — учитывая стандартную процедуру снятия продукта с производства, которая обычно может затянуться на несколько месяцев, столь внезапное и быстрое объявление, вступившее в силу уже вчера, вызывает некоторое удивление.

Источник изображения: VideoCardz, Intel

Как бы то ни было, модели от партнёров «синей команды» пока что никуда не денутся: например, в ассортименте GUNNIR имеется целых две видеокарты Arc A770 серии Photon, оснащённые 16 Гбайт видеопамяти, а компания Acer располагает одной моделью Arc A770 Predator BiFrost с видеобуфером аналогичного объёма. Кроме того, не стоит забывать и о существовании Arc A770, снабжённых 8 Гбайт памяти, которых насчитывается как минимум четыре.

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Стоит отметить, что для более доступной модели Intel в лице Arc A750 в исполнении Limited Edition подобного уведомления пока выпущено не было.