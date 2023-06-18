Остаётся надеяться, что существующие проблемы вскоре будут решены.

Похоже, радость владельцев ASUS ROG Ally от повышения производительности консоли в игровых приложениях благодаря прошивке, вышедшей в конце мая, может смениться на смятение и гнев в связи с падением быстродействия после установки обновления с порядковым номером 319: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на материал сайта HotHardware, свежая версия прошивки может заметно снизить fps в ряде игр.

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Источник изображения: ASUS

Сообщается, что BIOS версии 319 в теории должен был повысить уровень производительности ASUS ROG Ally, но вышло ровно наоборот: согласно исследованию специалиста YouTube-канала The Phawx, падение значения кадровой частоты наблюдается как при уровне TDP в 10 Вт, так и 25 Вт, и может достигать показателя в 18 %, как в случае с Cyberpunk 2077.

Источник изображения: VideoCardz, YouTube, The Phawx

Не менее интересен тот факт, что специалисты ASUS знают о существовании проблем с производительностью после установки свежей прошивки и пока что не советуют обновляться.

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Тем же «торопыгам», которые уже успели установить обновление BIOS 319, следует «откатиться» до прошлой версии при помощи утилиты ASUS EZ Flash. К сожалению, не все геймеры смогут сделать это самостоятельно, поэтому им либо придётся перейти в «режим ждуна», либо обратиться за помощью к специалистам. При этом сама ASUS пока не сообщает, когда именно станет доступна версия прошивки, устраняющая падение быстродействия портативной игровой консоли.